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Başbakan başvuru sayısını açıkladı

Başbakan başvuru sayısını açıkladı.12419
  • Giriş : 14.06.2018 / 14:46:00

Başbakan Binali Yıldırım, İmar Barışı ile ilgili açıklama yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, İmar Barışı yasası ile ilgili açıklama yaptı ve taleplerin yoğun olduğunu, başvuruların başladığı günden bu yana 2 milyonun üzerinde müracaat yapıldığını bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da halka hitap etti. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Bu İstanbul bizim sevdamız. Cumhurbaşkanımızın sevdası. 7 tepeli İstanbul’da 7 tane büyük eser kazandırdık. Hızlı tren, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmara, Avrasya, dünyanın en büyük havalimanı yapıldı mı? Şimdi Muharrem İnce diyor ki köprü pahalı. Kardeşim en pahalı hizmet olmayan hizmettir. 3 saatte Yalova’ya gidiyordun. Şimdi Yalova’dan atlıyorsun AK Parti’nin yaptırdığı köprüyle Sultanbeyli’ye 40 dakikada geliyorsun.

Türkiye üzerinde bir oyun oynanıyor. Bunu unutmayın. Oynanan oyun şudur. Bazı emperyalistler Türkiye’nin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bunu da Kürt kardeşlerimizin kanı üzerinden yapmak istiyorlar. Açıkca söylüyorum Kürtler de Türkler de Lazlar da Romanlar da 72 millet biz bin yıldır birlikte yaşadık, savaşlarda yurdumuzu birlikte savunduk. Bizi birbirimize düşürebilirler mi? Size mi kaldı Kürtlere devlet kurmak? Kürtlerin devleti var Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Kürtlerin bayrağı var. Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır.

Çukur eylemlerini hatırlayın, 40 yıldır her türlü terör eylemini yapan PKK’yı hatırlayın. Bu şer odaklarına vereceğimiz en güzel cevap 24 Haziran’da birlikte Türkiye olmaktan geçiyor.

İMAR BARIŞINA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU

13 milyon vatandaşımızı ilgilendiren imar sorununu da çözecek imar barış yasasını da yürürlüğe koyduk. Şu anda talepler toplanıyor, bugüne kadar 2 milyonun üzerinde müracaat oldu. Toplam 13 milyon bekliyoruz.

HÜRRİYET

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