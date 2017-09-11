Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu
Başbakan Binali Yıldırım, Eskişehir programı kapsamında Seyitgazi, İnönü, Sarıkaya, Mihalıççık, Alptı, Beylikova, Günyüzü, Çifteler, Sivrihisar ve Mihalgazi belediye başkanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.
Başbakan Binali Yıldırım ile Eskişehir'de gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı HASAN Kalın "Başbakanımız ile belediye hizmetlerimiz, projelerimiz ve ilçelerimizin genel durumunu değerlendirdik. Sağolsunlar taleplerimizi olumlu değerlendirdiler. Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'a şehrimize ve ilçemize yapılan yatırımlardan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum " dedi.
TRT
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