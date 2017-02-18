Başbakan Binali Yıldırım, Aliyev ile görüştü
53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Şansölyesi Merkel'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer katıldı.
DİĞER HABERLER
MHP'li muhalifler salona sığmadı
MHP'li muhalifler, Ankara'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu.
Başbakan Yıldırım'ı Malta'da kızdıran soru
Başbakan Binali Yıldırım, Resmi ziyaret kapsamında Malta'ya geldi.
Torba yasa için tarih belli oldu
Torba yasa ile ilgili AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan açıklama geldi.