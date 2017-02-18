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Başbakan Binali Yıldırım, Aliyev ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Aliyev ile görüştü.18990
  • Giriş : 18.02.2017 / 12:49:00

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

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53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere Almanya'ya giden Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Şansölyesi Merkel'in yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile diğer yetkililer katıldı.

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