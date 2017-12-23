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Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı!

Başbakan Binali Yıldırım'dan Noel mesajı!.10097
  • Giriş : 23.12.2017 / 17:41:00

Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşların Noel bayramını kutladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, Hristiyan vatandaşlar için yayınladığı Noel mesajında Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya günümüzde de devam ettiğini vurguladı.

Başbakan Yıldırım, yayınladığı mesajla Hristiyanlık inancına mensup  vatandaşların "Noel Bayramı"nı kutladı.

Yıldırım, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları din ayrımı gözetmeksizin,  saygı ve sevgi temelinde bir arada ve kardeşçe yaşamaktadır. Tarihimizin her  döneminde sevinçlerimizin yanı sıra kederlerimizi de paylaştığımız Hristiyan  vatandaşlarımız, Türkiye'nin beşeri zenginliğine müstesna katkılar sağlamaya  günümüzde de devam etmektedir. Bu düşüncelerle Hristiyan vatandaşlarımız başta  olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel Bayramı'nı kutluyor, Noel'in bütün  insanlığa huzur ve barış getirmesini diliyorum."

TRT

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