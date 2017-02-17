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Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya geldi

Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya geldi.16145
  • Giriş : 17.02.2017 / 12:37:00

Başbakan Binali Yıldırım, Resmi ziyaret kapsamında Malta'ya geldi.

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Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda görüştü.

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