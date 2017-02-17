Başbakan Binali Yıldırım Malta'ya geldi
Malta'nın başkenti Valletta'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, Malta Cumhurbaşkanı Preca ile San Anton Sarayı'nda görüştü.
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HDP'li Baluken yakalama kararı çıkarıldı
HDP'li vekil İdris baluken hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.
Kılıçdaroğlu'ndan iç savaş açıklaması
Kılıçdaroğlu, katıldığı programda Türkiye gündemine dair birçok konuda görüş bildirdi.
Bozdağ'dan Almanya'ya çok sert tepki
Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'ya uyguladığı politika nedeniyle tepki gösterdi.
Kampanyada AK Parti-MHP birliği
AK Parti ile MHP'nin ortak kampanya yürüteceği iddialarına Hayati Yazıcı'dan açıklama geldi.