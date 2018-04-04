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Başbakan Binali Yıldırım Moğalistan'a gidecek

Başbakan Binali Yıldırım Moğalistan'a gidecek.12419
  • Giriş : 04.04.2018 / 12:04:00

Başbakan Binali Yıldırım, Moğalistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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Büyüyen Beşik

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden kritik açıklama geldi. Başbakan Binali Yıldırım, 5-8 Nisan'da Moğalistan'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Moğol Başbakan Ukhnaa ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında başkent Ulanbatur'da Moğolistan Başbakanı Ukhnaa  ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak Yıldırım, Moğolistan Devlet  Başkanı Khaltmaa Battulga ve Moğolistan Meclis Başkanı Miyegombo Enkhbold ile bir  araya gelecek. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.

Başbakan Yıldırım, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının  (TİKA) Moğolistan'da tamamladığı projelerin açılışını yapacak.

Türk ve Moğol iş adamlarıyla ve Moğol medyasının önde gelen  mensuplarıyla bir araya gelecek Yıldırım, eski Türk yazıtlarında incelemelerde  bulunacak.

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