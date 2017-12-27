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Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'da

Başbakan Binali Yıldırım Suudi Arabistan'da.10097
  • Giriş : 27.12.2017 / 12:08:00

Başbakan Binali Yıldırım, Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

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Başbakan Binali Yıldırım'a Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretinde eşi Semiha Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı eşlik etti.

Başbakan Binali Yıldırım'ı, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan  Ticaret ve Yatırım Bakanı Macid bin Abdullah el Kasabi, Riyad Valisi Faysal bin  Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Erdoğan Kök, Türkiye'nin Sana  Büyükelçisi Levent Eler ve Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Velid el Hureyci  karşıladı.

Başbakan Yıldırım, resmi ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı  Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile  bir araya gelecek.

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