Başbakan, bu kez cami kapatmakla tehdit etti
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana'nın en büyük camilerinden birinde Çanakkale Savaşı'nın canlandırıldığı bir etkinlikten basına yansıyan görüntüler tepki yaratması üzerine açıklama yaptı.
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Viyana Belediyesi'nin Müslüman derneklerine sağlanan devlet yardımları konusunda "daha katı olması gerektiğini" söyleyerek söz konusu camiyi kapatmakla tehdit etti.
TRT
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