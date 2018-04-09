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Başbakan: Bu vahşet!

Başbakan: Bu vahşet!.10097
  • Giriş : 09.04.2018 / 11:08:00

Başbakan Binali Yıldırım, Doğu Guta'daki saldırı hakkında konuştu.

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Başbakan Binali Yıldırım, Doğu Guta'da gerçekleştiren kimyasal saldırı hakkında yaptığı açıklamasında Esad rejimine sert sözlerle yüklendi.

Yıldırım, "Rejimin yaptığı vahşet, kabul edilemez" dedi. Yıldırım, "Doğ Guta'dan El Baba'a tahliye edilenlerin sayısı 10 bine ulaştı" ifadesini kullandı.

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