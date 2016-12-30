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Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan promosyonu açıkladı.16145
  • Giriş : 30.12.2016 / 14:20:00
  • Güncelleme : 30.12.2016 / 14:20:09

Başbakan Binali Yıldırım, emekli maaşlarına promosyon miktarını açıkladı.

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Başbakan Binali Yıldırım, bugün öğleden sonra yapacağı toplantıda emeklilerin dört gözle beklediği promosyon miktarını açıkladı

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemesinde detaylar belli oldu.

Binali Yıldırım, şöyle konuştu:

"2017 yılında emeklilerimize maaşlarına ilaveten promosyon diye bilinen bir ödeme yapılacak. 1000 lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, 1000 lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lira bir seferde ödeme yapılacak. Tek seferlik ödemeler 1-3 ay arasında yapılacak.
11,5 milyon emekli yararlanıyor. Bunun 8,5 milyonu yani yüzde 75'ten fazlası bin-2 bin lira aralığında, onlar 375 lira alacak. Yüzde 6,5 civarında 2 binin üzerinde var, onlar 450 lira alacak, 300 lira alanlar da yüzde 20 civarında. Bunun yıllık tutarı da 5 milyar liralık bir kaynağı bankalar ve hükümetimiz emeklilerimize, maaşlarına ilave olarak promosyon şeklinde sağlamıştır.
(Anayasa değişikliği teklifi) Genel Kurulda, teknik bir detay, hukuki bir detay olmadıktan sonra değişiklik söz konusu olmaz.

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