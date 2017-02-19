Başbakan: Casusluk suçlamaları doğru değil
Almanya'da görev alan resmi imamlar hakkında son zamanlarda dillendirilen ajanlık iddialarına bizzat Başbakan Yıldırım'dan tepki geldi. Yıldırım, programı içerisinde gittiği Almanya'da Alman Başbakan Merkel'le bir araya gelerek konuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Başbakan Binali Yıldırım, 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere geldiği Almanya’nın Münih kentinde mevkidaşı Angela Merkel ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü. Yıldırım, daha sonra “Memleket Sevdalıları Evet Diyor” programına katılmak üzere Oberhausen kentine geçti. Uçakta gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, DİTİB imamlarıyla ilgili konuyu da ele aldıklarını söyledi. Bu meselenin tırmandırılmaması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Bir yanlış anlama var ve ortaya çıktı. Bizim açımızdan konu kapandı. DİTİB aşırı akımları önleyen, İslam dinini dünyaya doğru anlatan, Türkiye’nin resmi imamlarının görev yaptığı prestijli bir kuruluş. Casuslukla itham edilmesi doğru bir yaklaşım değil. Münferit hatalar olduysa da düzeltilir” ifadesini kullandı.
DOSTLUĞA SIĞMAZ
Merkel’e Fırat Kalkanı ile ilgili bilgi de verdiğini vurgulayan Yıldırım, “PKK’nın uzantısı PYD ile hareket etmelerinin doğru olmadığını, bir terör örgütünün başka bir örgüte karşı kullanılamayacağını söyledik. Bu dostluğa sığmaz. ABD’nin yeni yönetimi bunu dikkate alacak. Merkel’e de Almanya’yı da bu operasyona dahil edebileceğimizi söyledim” dedi.
RAKKA OPERASYONUNA DOĞRUDAN KATILMAYIZ
“Türkiye’nin Rakka’daki rolü ne olacak?” sorusu üzerine Yıldırım, “Amerika Türkiye ile birlikte yerel güçlerle sivil direnişçilerle ÖSO ile ve diğer milislerle bir olarak, onlar önde, biz de arkada. Askeri varlığı olacak ABD’nin de Türkiye’nin de. Doğrudan operasyona girmeyeceğiz, taktik destek vereceğiz anlaşılırsa tabii” ifadesini kullandı. Yıldırım, ABD’nin Rakka operasyonu YPG ile yapması durumunda ilişkilerde ciddi sorun olacağını dile getirdi.
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