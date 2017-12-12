Başbakan cenaze namazına katıldı!
Başbakan Hacı Bayram Camisi'ne gitti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'ın babası Mustafa Kaynar'ın cenaze törenine iştirak etti.
Cenaze namazına, Kaynar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş ve Hamza Dağ, Ankara Valisi Ercan Topaca ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.
Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Kaynar'ın oğlu Behçet Kaynar ve diğer yakınlarına taziyelerini iletti.
Cenaze namazı öncesinde camiye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Ravza Kavakcı ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da Kaynar'ın yakınlarına başsağlığı diledi.
Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan kıldırdı.
Namazın ardından Başbakan Yıldırım'ın da bir süre omuz verdiği Kaynar'ın tabutu, cenaze arabasına alındı.
Mustafa Kaynar'ın cenazesi daha sonra Bağlum'daki aile mezarlığında defnedildi.
TRT
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