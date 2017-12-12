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Başbakan cenaze namazına katıldı!

Başbakan cenaze namazına katıldı!.10097
  • Giriş : 12.12.2017 / 14:55:00

Başbakan Binali Yıldırım, Mustafa Kaynar'ın cenaze törenine iştirak etti.

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Başbakan Hacı Bayram Camisi'ne gitti. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'ın babası Mustafa Kaynar'ın cenaze törenine iştirak etti.

Cenaze namazına, Kaynar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti  Genel Başkan Vekili ve Başbakan Yıldırım, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri  Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Genel  Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mehdi Eker, Mustafa Ataş ve Hamza Dağ, Ankara  Valisi Ercan Topaca ile milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.

Başbakan Yıldırım ve protokol üyeleri camiye gelişinde, Kaynar'ın oğlu  Behçet Kaynar ve diğer yakınlarına taziyelerini iletti.

Cenaze namazı öncesinde camiye gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Çiğdem Karaaslan ve Ravza  Kavakcı ile AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da  Kaynar'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenaze namazını eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan  kıldırdı.

Namazın ardından Başbakan Yıldırım'ın da bir süre omuz verdiği  Kaynar'ın tabutu, cenaze arabasına alındı.

Mustafa Kaynar'ın cenazesi daha sonra Bağlum'daki aile mezarlığında  defnedildi.

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