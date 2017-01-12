Başbakan, Cenevre'ye gitmiyor
Başbakan Yıldırım, son dakika kararıyla KKTC'nin kaderini belirleyecek görüşmelere gitmeyeceği öğrenildi.
Başbakan Yıldırım’ın Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerinin seyrini belirleyecek görüşmelerin son gününe katılması planlanıyordu. Yıldırım’ın, yakın çevresine Cenevre’ye gidilmesi ihtimaline karşın hazırlık yapılması için talimat verdiği de iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Cenevre’ye gitmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, “Yok, buradaki işimiz hepsinden daha önemli” diye konuştu.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Çipras ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın de Cenevre’ye gideceği iddası kulislerde dolaşıyor. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un dün Twitter’dan, “Kıbrıs için önemli bir aşamaya vardık. Barış için müşterek çabalarımız hayırlı olsun” mesajını paylaşması da dikkat çekti.
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