Facebook Twitter Rss

Başbakan, Cenevre'ye gitmiyor

Başbakan, Cenevre'ye gitmiyor.14406
  • Giriş : 12.01.2017 / 22:55:00

Başbakan Binali Yıldırım'ın Cenevre'deki görüşmelere gitmeyeceği açıklandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Başbakan Yıldırım, son dakika kararıyla KKTC'nin kaderini belirleyecek görüşmelere gitmeyeceği öğrenildi.

Başbakan Yıldırım’ın Cenevre’de Kıbrıs müzakerelerinin seyrini belirleyecek görüşmelerin son gününe katılması planlanıyordu. Yıldırım’ın, yakın çevresine Cenevre’ye gidilmesi ihtimaline karşın hazırlık yapılması için talimat verdiği de iddia edilmişti. Konuyla ilgili olarak Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Cenevre’ye gitmeyeceğini ifade etti. Yıldırım, “Yok, buradaki işimiz hepsinden daha önemli” diye konuştu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Yunanistan Başbakanı Çipras ve İngiltere Başbakanı Theresa May’ın de Cenevre’ye gideceği iddası kulislerde dolaşıyor. İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore’un dün Twitter’dan, “Kıbrıs için önemli bir aşamaya vardık. Barış için müşterek çabalarımız hayırlı olsun” mesajını paylaşması da dikkat çekti.

TSK, Kuzey Irak'ı bombaladı

Türkiye ile Rusya arasında mutabakat!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

CHP'den erken seçime tam destek

CHP'den erken seçime tam destek

CHP'den yapılan açıklamada erken seçime gidilmesi durumunda tam destek verileceği açıklandı.

Meclis'te 'köpek giremez' yazısı

Meclis'te 'köpek giremez' yazısı

TBMM'de bazı AK Partili milletvekilleri ellerinde "Dikkat! Köpek giremez" yazılı kağıtlar tuttukları

 

CHP'den 'kavga' açıklaması geldi

CHP'den 'kavga' açıklaması geldi

Engin Altay, dün akşam yaşanan Meclis'te yaşanan kavgalara ilişkin konuştu.

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti

Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ı kabul etti.

 

Meclis'te büyük kavga çıktı

Meclis'te büyük kavga çıktı

Türkiye Büyük Millet Meclisi salonunda 3. maddenin oylamasında büyük kavga çıktı.

Gökçek'ten 'Güle güle Cumhuriyet' açıklaması!

Gökçek'ten 'Güle güle Cumhuriyet' açıklaması!

Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı paylaşım hakkında açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya