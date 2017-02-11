Başbakan, CIA Başkanı ile görüştü
Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapan CIA Başkanı Michael Pompeo, bugün Başbakan Binali Yıldırım'la buluştu. Görüşmede Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi ana gündem maddesi oldu.
Başbakan Yıldırım, dün Çankaya Köşkü’nde ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye’ye yapan ve önceki gün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen CIA Başkanı Pompeo’yu kabul etti.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Pompeo ile görüşmede Yıldırım, ABD’de yeni yönetim döneminde Türkiye’nin işbirliğine verdiği önemi anlattı. Bu kapsamda Yıldırım, “Gerek ikili gerek bölgesel çerçevede, terör ve organize suç başta olmak üzere, istihbarat alanında yakın bir çalışma ilişkisinin kurulması” için ortak yaklaşımın önemine ve “İstihbarat paylaşımına” dikkat çekti. El-Bab’da yaşanan gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, olası sokak savaşı için alınacak önlemler de konuşuldu. El-Bab Operasyonu’nun Türkiye tarafından ÖSO ile birlikte yürütüldüğü olası Rakka Operasyonu’nda da YPG/PYD’nin değil benzeri bir formülle koalisyonun da desteği ile hareket edilebileceği mesajı da Pompeo’ya verildiği öğrenildi.
Yıldırım, CIA Başkanı Pompeo’ya 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin bilgi verirken bu darbenin arkasında FETÖ’nün olduğuna dair tek bir şüphe bile olmadığını söyledi ve konuya dair binlerce belgenin Adalet Bakanlığı’na gönderildiğini anlattı. Yıldırım, Pompeo’ya sürecin ve belgelerin özetini içeren bir dosya da verdi. Türkiye’deki tüm vatandaşların ABD yönetiminden beklentisi olduğunu kaydeden Yıldırım, “Darbenin arkasında olan örgüt ele başı Fethullah Gülen’in ülkemize iade süreci hızlandırılmalı. Bu süreç uzatıldıkça Türkiye-ABD ilişkileri etkileniyor, etkilenmeye de devam edecek” dediği ifade edildi. Görüşmede Yıldırım, FETÖ’nün ABD’deki yapılanması ile mücadele edilmesine vurgu yaparken ABD’nin tüm ilgili makamlarından işbirliği beklediklerini söyledi.
Pompeo’nun de görüşmede ilk ziyaretlerinden birini Türkiye’ye yaptığını kaydederek, Türkiye ile işbirliği içerisinde çalışmaya önem atfettiklerini söyledi. Pompeo, El-Bab’da şehit olan Türk askerleri için taziye ve başsağlığı dileğinde de bulundu.
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