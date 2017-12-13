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Başbakan, Cibuti Başbakanı ile görüştü

Başbakan, Cibuti Başbakanı ile görüştü.10097
  • Giriş : 13.12.2017 / 16:37:00

Başbakan Binali Yıldırım, Cibuti Başbakanı Muhammed ile görüştü.

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Başbakan Binali Yıldırım, Cibuti Başbakanı Abdulkadir Kamil Muhammed ile gerçekleştirdiği toplantıda Kudüs konusu hakkında konuştu. Görüşmede iki ülkenin ilişkileri de ele alındı.

Başbakan Yıldırım,  zirvenin gerçekleştirildiği Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi  Sarayı'nda Cibuti Başbakanı Muhammed ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Kudüs'ün statüsü ve İİT Olağanüstü Zirvesi üzerinde  durulduğu, ikili konuların ele alındığı kaydedildi.  Bu çerçevede, Cibuti'nin, 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile  sergilediği iş birliği için teşekkür edildiği, Doğu Afrika'daki önemli  ortaklardan olan Cibuti ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki  iradenin dile getirildiği belirtildi.  Konuk Başbakan Muhammed'in, Kudüs konusunda Türkiye'nin aldığı  inisiyatifin isabetine işaret ettiği, ikili ilişkilerin gerçek potansiyeline  ulaşmasını arzuladıklarını ifade ettiği aktarıldı.

TRT

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