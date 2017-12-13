Başbakan, Cibuti Başbakanı ile görüştü
Başbakan Binali Yıldırım, Cibuti Başbakanı Abdulkadir Kamil Muhammed ile gerçekleştirdiği toplantıda Kudüs konusu hakkında konuştu. Görüşmede iki ülkenin ilişkileri de ele alındı.
Başbakan Yıldırım, zirvenin gerçekleştirildiği Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda Cibuti Başbakanı Muhammed ile görüşme gerçekleştirdi.Görüşmede, Kudüs'ün statüsü ve İİT Olağanüstü Zirvesi üzerinde durulduğu, ikili konuların ele alındığı kaydedildi. Bu çerçevede, Cibuti'nin, 15 Temmuz sonrasında Türkiye ile sergilediği iş birliği için teşekkür edildiği, Doğu Afrika'daki önemli ortaklardan olan Cibuti ile ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi yönündeki iradenin dile getirildiği belirtildi. Konuk Başbakan Muhammed'in, Kudüs konusunda Türkiye'nin aldığı inisiyatifin isabetine işaret ettiği, ikili ilişkilerin gerçek potansiyeline ulaşmasını arzuladıklarını ifade ettiği aktarıldı.
TRT
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