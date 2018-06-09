Başbakan: Çıkmışlar yıkacağız diyorlar
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Külliye ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları:
Aziz kardeşlerim Ankara bugün bir başka güzel, şu stadyumdaki coşkuya bakın. Şu muhteşem tabloya bakın. Biz 16 yıl boyunca hep bir olduk, beraber olduk. Allah'ın izniyle daha nice yıllar beraber yürüyeceğiz. Ülkemizi birlikte kalkındıracağız."
"Ankara'nın boş laflara, vaatlere karnı tok. Ankara işe, yatırıma bakar. Hizmete bakar, boş laflara karnı toktur. Yollara okullara, hastanelere, hızlı trenlere, konutlara, barajlara, tünellere, köprülere, havalimanlarına bakar. Cumhurbaşkanlığı sisteminde, güven var, istikrar var. Yeni sistemde meclis, yasama ve denetim görevini daha da etkin bir şekilde yapacak. Daha güçlü bir meclis olacak. Cumhurbaşkanımızın kuracağı hükümet güven oyunu meclisten değil, sizden alacak. Milletten doğrudan sandıktan alacak. "
"Bazı adaylar var, yalancı pehlivan gibi piyasaya çıkmış vaziyetler. Türkiye'nin gücünün farkında değiller. Sevgili Ankaralılar, bu seçim iki taraf arasında oluyor. Biri birinci taraf var, yapım ekibi. Diğer taraf ise yıkım ekibi. Sanki bunlar ağız birliği yapmışlar. AK Parti ne yaptıysa biz yıkacağız, projeleri durduracağız, devletin kurumlarını satacağız diyorlar.
Dünyada adaylar yapacaklarını anlatırlar, bizimkiler ise yıkacaklarını anlatıyorlar. Yapılanları nasıl yıkacaklarını anlatıyorlar. Sizin yıkacağınız dediğiniz o dev yatırımlarla bu ülkenin insanları gurur duyuyor, dünyada yapılamayan eserleri yapan iktidarın adı AK Parti'dir.
Bunların ben de bu ülke için bunu yaptım, diyecekleri bir şey yok. Bu millet yıkmaktan, engellemekten başka hiçbir şey bilmeyen, adaylar hoşgeldin der mi? Biliyoruz ki Ankara 24 Haziran'da sandıkta bu meselenin gereğini yapacak, yalanla, dolanla milletin hayalini çalanlarla değil, emaneti 16 yıl boyunca verdiği her sözü tutan AK Parti'ye verecektir
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