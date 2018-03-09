Başbakan: Çözüm yok, defolup gitsinler
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Siyaset Akademisi'nin açılış konuşmasında çözüm süreci ile ilgili önemli açıklamalarda yaptı ve tek çözümün terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesi olduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım özetle şunları söyledi: "Önümüzdeki ağustosta tam 17 yılı geride bırakmış olacağız. Daima siyasette eğitimin, donanımın önemine inanırız. 2001 yılında ilk olarak Trabzon'da görevlendirildim ve eğitimi orada verdim. Bugüne kadar başka hiçbir siyasi hareketin elde edemediği bir millet desteğine sahip olduk. Desteği istikrarlı artırarak bugünlere geldik.
'ÇÖZÜM MÖZÜM YOK'
Mücadelemiz terör bu topraklardan tamamen yok oluncaya kadar durmayacak. Bazen çözüm süreci diyorlar... Buradan müsaadenizle, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün defolup gitmesi ile, Türklerle, Kürtlerle kardeşçe bu bayrağın altında birleşmesidir. Cumhur İttifakı 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor."
TÜRKİYE
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