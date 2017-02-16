Başbakan'dan komutanlığa sürpriz ziyaret
İstanbul'da çeşitli programlara katılan Başbakan Binali Yıldırım, yoğun temposunda bir sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Yıldırım, Üsküdar Selimiye’deki 1. Ordu Komutanlığı’nı ziyaret etti.
Saat 17.00 sıralarında komutanlığa giren Başbakan Yıldırım’ın ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaret sırasında çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Komutanlığın önünden geçen yolda araçların geçişi kontrollü bir şekilde sağlandı. Basına kapalı olarak geçekleştirilen programla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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