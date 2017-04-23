Başbakan'dan 2 ülkeye taziye mesajı!
Paris'te 20 Nisan 2017 tarihinde yapılan Fransa'da 1 polis memurunun hayatını kaybettiği ve Afganistan'da meydana gelen terör saldırıları ile ilgili Başbakan Binali Yıldırım, 2 ülkeye de taziye mesajı gönderdi.
Yıldırım, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif şehrinde kolordu karargahını hedef alan terör saldırısı hakkında Afganistan İcra Heyeti Başkanı Abdullah Abdullah’a taziye mesajı gönderdi.
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