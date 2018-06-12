Başbakan'dan AB'ye üyelik mesajı!
Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye'nin AB üyelik hedefinin sürdüğünü, Avrupa Birliği'nin gelecek vizyonunu belirlemesi ile ilgili kafa karıştırıcılığının giderilmesi gerektiğini belirtti.
Başbakan Binali Yıldırım, Bulgar mevkidaşı Borisov ile ortak basın açıklaması yapıyor. Başbakan Yıldırım’ın sözlerinin satır başları şöyle:
Gereği gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda da Türkiye büyük bir fedakarlık yapmaya devam ediyor. Dostlarımızın Türkiye’nin yaptığı bu fedakarlığı bir an önce görmesini istiyoruz. Türkiye’nin AB hedefi devam ediyor ama bu Türkiye’nin tek başına yapabileceği bir iş değil. Avrupa’nın kafa karışıklığını gidermesi gerekiyor.
Avusturya’nın aldığı camileri kapatma kararının bölgesel barış ve dinler arası buluşma için büyük bir tehdit olduğunu da ifade etmek isterim. Bölgemizin barışa ve huzura ihtiyacı var. Avusturya’nın bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Dönem başkanlığını almadan hemen önce böyle bir kararın büyük bir yanlış olduğunu düşünüyoruz.
Sayın Borisov’a bir kez daha teşekkür ediyorum.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Bakan'dan Demirtaş yanıtı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demirtaş ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
AK Parti'den bedelli askerlik açıklaması!
AK Parti hükümetinden bedelli askerlik ile ilgili açıklama geldi.
İYİ Parti'ye FETÖ şoku!
FETÖ soruşturması kapsamında İYİ Parti Çukurova İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa B. tutuklandı.
Çavuşoğlu: Kandil'i dümdüz ederiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil operasyonu hakkında konuştu.
Akşener: Suriyelileri ülkeden yollayacağız
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Suriyelilerle ilgili vaatte bulundu.