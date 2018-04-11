Başbakan'dan ABD ve Rusya'ya: Kabadayılar!
Dünyanın diken üstünde olduğu gerilim ile ilgili Ankara'dan açıklama. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabı üzerinden attığı mesaja Başbakan Binali Yıldırım'dan tepki geldi.
Başbakan Binali Yıldırım ABD-Rusya arasında yaşanan gerilim hakkında, "Tweetl'er atarak birbirlerini tehdit ediyorlar. Kardeşim, dünya, bölgenin geleceğini sizin karşılıklı atışmanıza milyonlarca insanın yok olmasına seyirci mi kalacak? “Benim daha iyi füzem var, öbürü diyor benim daha iyi füzem var. Gönder bakalım, göndermezsen şöyle...” Sokak kavgası, sokak kabadayıları gibi kavga ediyorlar" dedi.
TRT
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