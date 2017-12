Başbakan'dan ABD'ye sert tepki!

Bartın'a ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım , Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs kararı ile ilgili sert sözler sarfetti. Başbakan, Trump'ın sözlerine de meydan okudu.Hava şartları nedeniyle zorlu bir yolculuğun ardından Bartın 'a ulaşabildiklerini aktaran Yıldırım, konuşmasının başında Meclis'te gece yarısı kabul edilen 2018 bütçesine değindi.AK Parti iktidarının Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilki başardığını belirten Başbakan Yıldırım, 15 yıl boyunca birçok badireler atlatıldığını ve millet iktidarının bileğinin bükülmediğini söyledi.Bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen yüzde 11.1 büyümeyi hatırlatan Yıldırım, Türkiye'nin Çin ve Hindistan'ı da geçerek listenin başına oturduğunu dile getirdi.ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını eleştiren Başbakan, "ABD Başkanı böbürlenerek bir kağıda imza attı. Kudüs'ü İsrail'in başkenit yapacakmış. Ben yaptım oldu demekle oluyor mu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , birçok lideri İstanbul 'a çağırdı. Tek taraflı bu kibirli karara karşı gür bir sesle 'Biz bu kararı tanımıyoruz. Kudüs Filistin'in başkentidir' diye yeni bir karar aldı" dedi.Konunun daha sonra Birleşmiş Milletler'e götürüldüğünü belirten Yıldırım, uluslararası örgütte yapılan oylamalarda ABD'nin yalnız kaldığını aktardı. Türkiye tarafından Genel Kurul'a getirilen tasarı üzerine Trump'ın dünyayı tehdit ettiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:"Bu karar gelir gelmez Amerika Başkanı bütün ülkeleri arayarak, aramakla kalmayıp tehdit ederek 'Bu karara karşı oy kullanırsanız sizlere para, destek vermeyeceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Biz büyük ülkeyiz, karışmam ha' diye gözdağı vermeye çalıştı ama bir şeyi hesap edemedi. Hesap edemediği şey, siz ne kadar büyük olursanız olun dünyada her ülke, bayrağı, toprağı, egemenliği olan her ülke kendi kararını kendi verir, kendi kaderini kendi belirler."Yıldırım'ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:"Türkiye sadece kendisi için değil bölge için de güçlü olmak zorundadır.-Bu bölgede yaşayan ülkelere rağmen kimse binlerce kilometre uzaktan gelerek plan yapamaz, racon kesemez.-Nerede mazlum, nerede mağdur varsa Türkiye her zaman onların yanındadır.-Türkiye küresel barış ve istikrarın güvencesidir.-Yol medeniyettir. Medeniyetin gereği de yolları yapmak ve bölmektir, milleti birleştirmektir. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz.-Sadece binalar yapmak yetmez dedik. İçine uzman da koymak lazım, personel de koymak lazım, doktor da koymak lazım.-Yolun açık Türkiye. 2023, 2053, 2071 hedef ve vizyonuna emin adımlarla gidiyoruz.- Başkalarının hayal bile edemediklerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. AK Parti Türkiye'nin en güçlü partisidir. 2003'te de böyleydi 2017'de de aynıdır. İki katı güçlenerek bu günlere geldik.-Laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan bir iktidar olduk. Böyle olmaya da devam edeceğiz.-Kılıçdaroğlu'nun daha Muhtarlar Kanunu olduğundan haberi yok.-Muhtarlarımız taleplerini bilgisayar ortamında İçişleri Bakanlığı'na rahatlıkla iletebiliyor.-2002'de muhtarlar 97 lira para alıyordu. Şimdi 1503 lira para alıyorlar. Buna ilave sigorta emeklilik primlerini de devlet yatırıyor. Muhtarlar daha fazlasını hak ediyor. Ama bu CHP , Kılıçdaroğlu bunları söylüyor da muhtarların bu haklarını verilirken maaşlarını düzeltirken getirdiğimiz kanuna ne vermişler diye bakın derim. Ret vermişler ret."HÜRRİYET