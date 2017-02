Başbakan'dan referandum açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da katıldığı toplu açılış töreninde ekonomiye dair önemli bilgiler paylaştı ve bugün YSK Başkanı tarafından kesin tarihi açıklanan referandum sürecine ilişkin değerlendirme yaptı.Başbakan Binali Yıldırım Antalya'da toplu açılış töreninde konuştu. Toplam maliyeti 732 milyon lira olarak belirlenen 67 tesisin açılışını yapan Yıldırım, "Şimdi istikrarımızı gelecek hedeflerimizi teminat altına alacak bir adımın arifesindeyiz. Anayasa değişikliği ile birlikte vesayetçi güçler bu ülkeyi geriye götüremeyecek" dedi.Başbakan Binali Yıldırım, Antalya'da toplu açılış töreninde konuşutu. Yıldırım'ın açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Antalya'ya çok büyük fayda sağlayacak yatırımları hizmete açıyoruz. Dünyanın gözde şehirlerinden Antalya'ya yeni eserler kazandırmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye'yi şehir şehir yeniliyoruz. Yollar köprüler havalimanları şehir hastaneleri okullar adalet sarayları üniversiteler daha neler neler...Her şey millet için her şey Türkiye için. Tükenmek bilmeyen aşkla milletimize hizmet ediyoruz. Toplam maliyeti 732 milyon lira olarak belirlenen 67 tesisin açılışını yapıyoruz.AK Parti'ye evet dediğiniz günden bu yana kadar Antalya'ya 18 milyar (katrilyon) yatırım ve destek sağladık. Helali hoş olsun Antalya bundan daha fazlasını hak ediyor. Bu hizmetler içinde 8 bin 600 yeni derslik, 3 bin 440 yeni konut, 18 hastane, 15 baraj, 288 km bölünmüş yol yaptık. 148 milyon fidan diktik. 2006'da doğalgazı Antalya ile buluşturduk. Sözümüzü tuttuk, Alanya'ya üniversite kurduk. 5 üniversitenin üstüne 5 üniversite daha... 33 bin kişilik Antalya Stadyumunu hizmete aldık. Sizler için daha fazlasını da yapacağız. Zaman 'Evet' zamanı!Antalya dünyanın en fazla 5 yıldızlı otele sahip ikinci büyük şehridir. Ayrıca turizmin yüzde 64'ünün gerçekleştiği yerdir Antalya. Bin 500 yataklı şehir hastanesini kente kazandıracağız. Antalya-Alanya otoyolunu yapacağız. Antalya'yı Konya'ya Kayseri'ye hızlı tenle bağlayacağız. Antalya'yı en yeni teknolojileri kullanan büyük projelere sahip akıllı kente belediye başkanımızla birlikte dönüştüreceğiz.15 Temmuz'da siz alçak FETÖ örgütüne gereken dersi verdiniz. Demokrasimizi geleceğimizi kurtardınız. Şimdi istikrarımızı gelecek hedeflerimizi teminat altına alacak bir adımın arefesindeyiz. Antalya hazır mı? Anayasa değişikliği ile birlikte vesayetçi güçler bu ülkeyi geriye götüremeyecek. Her daim umutla ileriye bakacağız. Halk oylaması süreci başladı. 16 Nisan'da sandık başındayız. Daha güçlü bir Türkiye için adım adım yürüyoruz. Artık söz ve karar sizin.Hizmete aldığımız yatırımların ülkemize en güzel hediye olması için Rabbime şükrediyorum. Her gittiğimiz ile yeni hizmet ve açılışlarla gidiyoruz. Biz memleketimize aşkla bağlıyız.Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun.