Başbakan: Basiretsiz, çapsız!

Başbakan Binali Yıldırım , 2. Abdülhamid Han'ı anma programında 15 Temmuz darbe girişimine ve Suriye politikasına dair önemli değerlendirmelerde bulundu.Başbakan Yıldırım, Suriye'de devam eden savaş konusunda Beşar Esad'ı hedef aldı ve Esad'ın basiretsiz ve çapsız bir lider olması sebebiyle tüm bu acıların yaşandığını belirtti.Osmanlı coğrafyasındaki eserlerin her birinin altınd Abdülhamit'in imzası var. Bugün üniversiteler, hastaneler, kışlalar, demiryolları... Aklınıza ne geliyorsa bugün Cumhuriyet neslinin kullandığı bütün eserlerin altında o ulu hakan Abdülhamit'in imzası var. Marmaray projesi de Abdülhamit'in hayalidir. Bu hayali gerçekleştiren de onun torunları Recep Tayyip Erdoğan 'dır. Fatih, İstanbul'u fethederken gemileri karadan Haliç'e indirdi. Onun torunları Avrasya ile arabaları denizin altından geçirdi.Yıl 1904, Sultan Abdülhamit Hicaz Demiryolu'nu yapmaya karar verir, 2 bin kilometreden fazladır. Abdülhamit Han bu proje ile bölgenin kaderinin değiştireceğinin farkındadır. İlan ettiği andan itibaren Bosna'dan, Balkanlar'dan, Endonezya'ya, Pakistan'a varıncaya kadar bir Cuma sonrası 20 milyon altın değerinde yardım topladı Hicaz Demiryolu için. Bir kuruş borç almadan bu projeyi yapmaya başlar. Bu proje 3 kıtada hüküm süren Osmanlı'nın geleceğe yönelik İslam ümmetini bir tutmaya yönelik kararlılığını gösteren en önemli projedir. O günlerde demiryolları inşaatları Avrupa ülkelerinde yeni başlamıştır. Osmanlı, hasta adam bunu nasıl yapar diye bildiğimiz o ülkeler çılgına döner. Proje her türlü engellemeye rağmen yapılır. Emparyalist güçler engellemeye muvaffak olamayacaklarını anladıkları zaman başka yollara saparlar.Bugün İslam coğrafyasının hüküm sürdüğü bütün coğrafyalardaki eserlerin altında Abdülhamit'in imzası vardır. Değerli gençler Abdülhamit'i okuyalım. Gerçek kaynaklardan okuyalım. Bizim dönemimizde o kadar kötü tanıttılar ki şimdi Abdülhamit'i okuduğumda hayranlığım bir kat daha artıyor. Çünkü o 'Önce milletim' diyen, 'Benim vücudum önemli değil' diyen, 'Milletimin geleceği önemli' diyen ve ömür boyu bunun için çalışan çok önemli bir padişahtır. Batı dünyasında yenilikçi hareketler başlamış, Abdülhamit bundan geri kalmayalım diye gençleri seçerek bu ülkelerde ilim öğrenmeleri, teknolojiyi anlamaları, bunu Osmanlı topraklarında uygulamaları için çok önemli fırsat sağlamıştır. Avrupa'ya giden gençler maalesef Abdülhamit'in hayallerini gerçekleştirmek yerine Abdülhamit'i tahttan indirmek için işbirliği yaptığını tarih kitaplarından okuyoruz.Abdülhamit'e darbe yapmaya çalışan darbecilere karşı 'Sultanım niye orduya emir vermiyorsun' diyenlere, 'Ben Müslümanların, birbirine ateş açmasına asla müsaade etmem' diyerek harekat ordusunu durdurmuştur. İşte o Abdülhamit'ten asker elbisesini giyen alçak FETÖ'cüler, bu memleketin evlatlarına tankıyla topuyla ateş etmekten geri kalmamışlardır. İşte Abdülhamit'in vatan sevgisi, insan sevgisi ile bu alçak FETÖ'cülerin yaptıkları arasındaki fark budur. Ancak bu alçaklar, her şeyi düşündüler ama bir şeyi düşünmediler. O da hakkın gücü ve halkın gücüdür.Önümüzde çok önemli, zorlu bir süreç var. Etrafımızda ateş çemberi var. Komşularımızda maalesef basiretsiz, çapsız yöneticiler yüzünden 6 senedir devam eden iç savaş milyonlarca insanın yerlerinden yurtlarından olmasına sebep oldu. Suriyeliyi, Iraklıyı bağrımıza bastık. Ekmeğimizi bölüştük. Ekmeğimizi böleriz ama bu vatanı böldürmeyiz. Türkiye bölgede barışın, güvenliğin, kardeşliğin teminatıdır. Bunun için dedik ki dostlarımızı artıracağız, düşmanlarımızı azaltacağız. Birer birer düşmanlıkları kaldırıyoruz. Şimdi inşallah Suriye'de de akan kanı durdurduk. Kalıcı barışı sağlamak üzere başta cumhurbaşkanımız olmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Başımızı ağrıtan bu bölücü terör örgütünü, FETÖ'cü terör örgütünü, DEAŞ terör örgütünü de Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız. Türkiye'yi geleceğimiz olan gençlere ecdadımızdan aldığımız gibi daha da ileri gitmiş bir ülke olarak devredeceğiz.Cumhurbaşkanlığı sistemine hazır mısınız? Gençler, 2003 yılında göreve geldiğimiz günden itibaren milletimizle birlikte Türkiye'yi ayağa kaldırmak için söz verdik. Bir Türkiye'yi 3 Türkiye yaptık. Biz ülkeyi büyütmenin derdiyle uğraşırken birileri de bu kalkınmayı engellemek için tuzak kurmaktan geri durmadılar. Yakın tarihimizde 27 Mayıs var, 12 Mart var, 12 Eylül var, 28 Şubat var. Bütün bunlarda millet iradesi maalesef yok edildi, darbeciler kazandı. Ama AK Parti iktidara geldi, 27 Nisan, 17 Aralık, 15 Temmuz... 3 darbe girişiminde de darbeciler kaybetti, millet kazandı.Anayasa değişikliği darbecilerin sonunu getirecek. Meclis iktidarından milletin iktidarına giden yolu açacak. Bu sistemle millet kendisini yönetenleri doğrudan seçecek. Kendisini yönetecekleri denetleyecek vekilleri de seçecek. Kendisi hükümetini doğrudan denetleyecek vekillerini de kendisi adına, millet adına kanunları yapacak.Vekillerin bacağını ısıranlar, her türlü barbarlığı yapanlar bilsin ki, millet bunun hesabını sandıkta verecektir. Söz de karar da milletin olacaktır.