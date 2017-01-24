Başbakan'dan açıklama var!
Başbakan Binali Yıldırım, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda konuşma yapıyor.
Başbakan Binali Yıldırım, "Ekonomik politikalarımızı belirlenen ülkemizin hiçbir yerini başka bir yerinden ayrı tutmadık" dedi.
Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
79 milyon vatandaşımızı, vilayetimizi hep bir gördük. Bölgeler arası eşitsizliği büyük ölçüde azalttık. Hem demokratik hem siyasi istikrari sürdürmek için hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak vatandaşı memnun etmeye çalışıyoruz.
Türkiye'nin doğu ve Güneydoğu bölgelerini yatırımcılar için daha cazip hale getirmek için yeni bir destek programı başlatıyoruz. Amaç doğudan batıya göçü azaltmak ve bölgesel kalkınma farkını ortadan kaldırmak. 23 il için müracaat sayısı bin 200.
Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne yatırım teşviklerinde önemli bir adım atan hükümet, 22 Kasım tarihli Resmi gazete'de yayımlanan KHK ile yatırımda Cazibe Merkezleri Programı dönemi başlatmıştı.
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