Başbakan en büyük hedefini açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Gümrük Günü dolayısıyla katıldığı toplantıda ekonomk gelişmelerin yanı sıra mülteci sorununa ilişkin açıklama yaptı.Başbakan Yıldırım, Bulgaristan sınırındaki krize de değindi ve Gümrük Bakanlığı'na talimat vererek oradaki yerleşim yerlerinin genişletilmesini istedi.Yıldırım, "Bazı bankaları anlamamışlar. Ne yazık ki bunlardan biri Kamu Bankası. Kardeşim kanun çıktıysa uygulayacaksanız! Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurayım" ifadelerini kullandı.Dünya Gümrük Günü toplantısında konuşan, Başbakan Binali Yıldırım," Gümrük konusunun ne kadar önemli olduğunu geçen yıl gördük. Cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılığını önledik" dedi. Başbakan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:Gümrükleri para kazanma amacına dönüştürürsek bilmeden ayağımıza sıkmış oluruz. Ticaret yavaşlar, alanda satanda kaybeder. Gümrüklerde alt yapıyı tesis etmek, malın, sermayenin, insanların serbestçe hareket etmesi nihai hedef olmalıdır. 4 özgürlüğe dünyanın ihtiyacı var. Malların, hizmetlerin, sermayenin ve insanların serbest dolaşımı.Duvarlar örerek dünyadaki huzursuzluğun önüne geçemeyiz. Güçlü olmak adil olmaktır, insanlık normlarına uygun hareket etmek, gücünü güçsüzler karşısında kötüye kullanmamaktan geçiyor. Bunun için bölgemizde yaşanan savaşlarda Türkiye'nin ortaya koyduğu fedakarlığı, 3 milyon insana bağrını açtığı dikkate alınırsa bu noktada gelişmiş dünya ülkelerinin konuşmaktan fazla katkısı olmadığını görebiliriz.Bölgesel ve küresel problemleri çözmek ülkelerin birinci sorumluluğudur. Türkiye bu anlamda sadece mültecileri misafir etmiyor, aynı zamanda Suriye'de devam eden savaşın sona ermesi için büyük insiyatifler alıyor. Ortaya koyduğumuz tutum bir çözümünde başlangıcı olmuştur. Bundan sonraki adım BM bünyesinde diğer paydaşlarında devreye girmesi ile Suriye'de çözümün sürekli hale gelmesi en büyük hedefimizdir.Bulgaristan sınırında bir şikayet var. Bizim tarafta kuyruklar oluşuyormuş. Dinlenme alanı istiyorlar. Rıfat Bey oradaki yeri genişletelim. Arsa, yer ne istiyorsanız verelim.Ticaretin tek yolu var, kalitedir. Bunun dışındakiler çıkmaz yoldur. Belge lazım, "Sen bunu Tebriz'den al" demek zulüm veya "Ankara'dan al" demek zulümdür. Biz oturalım buradaki dolaylı engelleri kaldıralım, ticaretin gelişmesini esas alalım. Araçlarla para kazanma yoluna gitmeyelim, zaman kaybına sebebiyet vermeyelim. Bilgi paylaşımı, bürokrasinin azaltılmasının amacı gümrüklerdeki zaman kaybını ortadan kaldırmak. 143 faal gümrüğümüz var. Şehir içinde gümrükleme alanları var, 143 büyük bir sayı. Her türlü işlemi yavaş yavaş yapılıyor. Kara limanları yapılmaya başlandı. Deniz limanları yetmiyor. Limandakinin aynısı karada da yapılıyor. Kazan'da bir lojistik merkezini geçtiğimiz yıl açtık. Eskişehir'de var, Erzurum'da var... Taşımacılıktan lojistiğe geçen bir süreci yaşıyoruz. Limanlarda manuel kontroller tarihe karışıyor. Her konteynerda bir bilgi var. Tüm bunların amacı zaman kazanmak. Burada daha çok yolumuz var.Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Önemli olan zihniyetin değişmesi. Zihniyet değişmeden, hiçbir değişimin başarılı olma şansı yok. Bilgi toplumuna geçiş için daha çok gayret etmeliyiz. Belirli bir yaş üstü kesim bilgi toplumu olmakta zorlanıyor. Orta ve genç kuşak bilgi toplumun tam ortasında. Türkiye genç nüfusun olduğu bir ülke. Biz de Avrupa ortalamasını yakaladık. Bilgisayar kullanımından anlıyoruz bunu da. Çekte karekodu yaptık. Söz namustur. Çek yazdım, altına imza attıysan gereğini yapacaksın. 316 kişi, Anayasa değişikliğine imza attık, oyumuzu da "Evet" olarak verdik. Karekodlu çek, yanlış uygulamaları büyük oranda ortadan kaldıracak. Taşınır Rehni Kanunu'nu çıkardık. KOBİ'lerde teminat sorunu en büyük sorun. Taşınır malların, teminata konu olması çok büyük bir rahatlık.Bazı bankalar bunu anlamamış, ne yazık ki biri de kamu bankası. "Bu teminat olur mu?" diye bin bir mazeret. Kanun çıktıysa, uygulayacaksınız. Bunun lamı cimi yok. Uygulamazsanız irade gereği neyse yapar. Malı mülkü, aynı nakdi... Ne varsa hepsi teminat. birazda siz taşın altına elinizi koyun.Efendim dolar kurunda dalgalanma var. Şuraya bak, şu kepazeliği bak. Milleti yaşatmak varken bir tekmede ben vurayım. Şimdi ABD başkanı da oturdu yerine, kısa sürede her şey düzelecek. Dolar kurundaki dalgalanma bitecek.Türkiye'nin ekonomik göstergeleri birçok ülkeden daha iyi durumda. 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cüler ve BETÖ'cüler ittifak kurdu. Türkiye ekonomisi kötü olacak diye mücadele ediyorlar. Unutmasınlar, hazırın ardı tez gelir. Bu millet burunlarından getirecek.Gümrükleme alanında Türkiye çağ atladı. Ama bitmedi. Ticareti kolaylaştıracağız. Fiyaka olsun diye dışarıdan fuzuli masraf yapmanın bir anlamı yok. Türkiye'nin emaneti aldığımız ilk günden beri var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye'yi zayıf düşüren tüm alanlar için gereken neyse yapıyoruz. Önümüzdeki 75 gün önemli. Bir halk oylaması yapacağız. Mecliste anayasa değişikliği kabul edildi. Meclis anayasa değişikliğinin millete gitmesini kabul etti. Asıl sözü millet söyleyecek. Biz bunun önünü açtık. Aslanlar gibi bu değişiklik vatandaşın önüne gitmesin diye her yolu deneyenler oldu. CHP, HDP'yi yanına alarak her türlü teşkaleyi yaptı ama sonunda meclis iradesi galip geldi. 339 arkadaşımız biz milletin iradesine karşı çıkamayız, millet karar versin diye vekil olarak üzerine düşeni yaptı.367 icadını çıkardılar. Bizde buna tilki fıstığı derler. Zaten cumhurbaşkanlığı seçimlerini hep problem etmişler. Vesayetin dediği olur, vatandaşın dediği olmaz derler. 119 turla cumhurbaşkanı seçilemediği olmuş. 5 buçuk ay cumhurbaşkanı olmamış. Cumhurbaşkanı seçimleri ya darbe nedeni olmuş ya da darbeden sonra olmuş. 2007'de de aynı şeyi yapmaya kalktılar. Bizde millete gidiyoruz dedik. Millet ne dedi: Cumhurbaşkanını ben seçeceğim. Madem orada alavare dalavare oluyor dedi ve kararı verdi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa millet cumhurbaşkanını kendi seçti. Şimdi yaptığımız yarım kalan işin tamamlanması. Millet şimdi aynı sandıkta hem meclisini hem cumhurbaşkanını seçecek. Mazeret üretemeyecekler hizmet üretecekler. Bundan kimin zararı var.Cumhurbaşkanlığı Sistemi, hükümet sistemi istikrarı demek. Ülkede ilelebet birliğin sağlanması demek. Hükümetin ihtiyacı varsa gelip milletvekillerine dil dökecek. Yasama güçlenecek, milletvekili daha da güçlü hale gelecek. Denetim zayıflıyor diyor CHP'liler. Okumadıkları oradan belli. Genel görüşme aynen devam ediyor, yazılı soru, meclis soruşturması aynen devam ediyor. Bakanlar meclise bilgi vermesi gerekiyorsa, gelip verecekler. En önemlisi şu; Mevcut sistemde Cumhurbaşkanını yargılamak hemen hemen imkansız. Yetkiler gani, sorumluluk mafi. Böyle bir dünya yok. Yetki kullanıyorsan sorumlulukta alacaksın. Sadece vatana ihanetten suçlanabilirsin. Onda meclisin olur demesi lazım. Parlamentonun zayıfladığını söyleyenler kulakları çınlasın, böyle bir şey yok. Parlamento bütçe konusunda tam yetkili. Bu sistemin en güzel özelliği, eksiklikler gözden geçirildi. Uzlaşma kültürü ve krize çözüm yoktu. Bu sistemde var. Diyelim ki cumhurbaşkanı seçildi ve meclisteki oluşumu beğenmedi. Eğer seçim kararı alırsa, kendi de seçime gidecek. Ya da tam tersi bir durum olursa, iki taraflı seçime gidilecek.