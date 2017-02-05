Başbakan: PKK ve FETÖ 'Hayır' diyor
Başbakan Binali Yıldırım, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde anayasa değişikliği ile ilgili konuştu. 'Hayır' diyen HDP, PKK ve FETÖ'ye karşı 'Evet' dediklerini belirten Başbakan Yıldırım, muhalefete yüklendi.
Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:
"PKK, HDP, FETÖ 'hayır' diyor onun için 'Evet' diyoruz. 'Hayır'lara bakın, ona göre kararınızı verin. Bölücülüğe 'evet' diyenlere bu millet Nisan'da dersini verecek, FETÖ'cülerden de evet mührünü vurarak bunun hesabını soracak.
"Buraya gelince 40 yıl öncesini hatırladım. Rahmetli babam arsa almıştı, oraya bir inşaat yaparken, buranın çamurlarını çok çiğnedik. Burayı karış karış bilirim, hemşehrilerimin sıkıntılarını bilirim. Yapılacak bu kentsel dönüşümle, Fikirtepe'de 13 adada tamamen, yepyeni bir şehir inşa edilecek. Bunun yanı sıra 2 adada da dönüşüm çalışmaları başlıyor. Kentsel dönüşüm projeleri hükümetimizin önemli icraatlarından biridir. 2002'de göreve geldiğimizde Türkiye'nin en önemli konularından biri de ev ihtiyacıydı.
Büyük bir konut seferberliği başlattık. Kısa süre içerisinde Türkiye'nin her köşesinde konut projelerini hayata geçirmeye başladık. Gerek toplu konut, gerek kentsel dönüşüm çalışmalarında kararlılığımız aynen devam ediyor. Temelini attığımız her eser, her yeni proje vatandaşımızın işini, aşını, ekmeğini büyütüyor. İnsanlarımızın yaşam kalitesini artırmak en temel görevimizdir. Her yatırımla iş alanı sağlıyoruz, yeni istihdam alanı sağlıyoruz"
RİSKLİ ALANDA 61 YAPI VAR
134 hektarlık bir alan büyüklüğüne sahip olan Fikirtepe Riskli Alanında ilan edildiği tarih itibariyle alanda toplam 6341 adet yapıda 17728 adet bağımsız bölüm bulunmakta olup, yaklaşık 47655 kişilik bir nüfus barındırmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 1/1000 ve 1/5000 ölçekli Fikirtepe ve Çevresi Uygulama/Nazım İmar Planına göre söz konusu riskli alanda 61 adet yapı adası bulunmaktadır.
Bugüne kadar 61 adet yapı adasından, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 20 adet yapı adasında ruhsat düzenlenmiştir. Halihazırda ise 7 adet yapı adasının ruhsat başvuruları İl Müdürlüğüne intikal etmiş olup, ruhsata esas projelerin incelenmesi ve diğer işlemleri devam etmektedir.
DİĞER HABERLER
Başbakan'dan gençlere özel mektup var
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları üyelerine mektup yolladı.
Yüksekdağ'ın dosyasına yetkisizlik
HDP lideri Figen Yüksekdağ'ın dosyası hakkında 'yetkisizlik' kararı verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.
Ankara'dan Almanya'ya sert tepki
Bozdağ, terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye iadesine ilişkin konuştu.
Erdoğan bugün açılışını yapacak
Mersin Şehir Hastanesi'nin açılışı bugün Erdoğan tarafından yapılacak.