Başbakan: Hayırla hayrı karıştırdı!

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampanyalara ilişkin konuştu ve 'Hayır' ile 'Hayr' arasında ses benzerliği üzerine kurduklarını söyleyerek vatandaşı uyardı.



Başbakan Binali Yıldırım, "Halk oylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampanyalarını ‘Hayır’ ile ‘hayr’ arasında ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz... Hayırla hayrı karıştırıyor bunlar. Onlar hayırcı bir hayrcıyız" dedi.



Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da, AK Parti Ana Kademe İlçe Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.



İşte Yıldırım’ın burada yaptığı konuşmadan satır başları:



Halk oylamasında anayasa değişikliğinin reddedilmesini isteyenlerin kampanyalarını ‘Hayır’ ile ‘hayr’ arasında ses benzerliği üzerine kurduklarını görüyoruz.



Hayatlarında hiçbir hayırlı iş yapmamış olanların sadece benzerliği sebebiyle bugünlerde bu mübarek kavrama nasıl sarıldıklarını görünce inanın gülesi mi ağlayası mı geliyor bir türlü, karar vermiyorum. Milletimiz kendisi için hayırlı olanın ne olduğunu bu halk oylamasında da cümle aleme gösterecek.



Türkiye’nin yönetim sistemi konusunda böylesine radikal bir yol ayrımına niye geldik? Yani her şey güllük gülistanlık, her şey yolunda giderken bir sabah kalkıp hadi ülkenin yönetim sistemini değiştirelim demedik. Bunun bir arka planı var. Bu noktaya hem çok daha uzun tarihsel arka planın tezahürü olarak hem de son 14 yılın gösterdiği acı tecrübelerin ışığında geldik. Artık yeter diyoruz artık söz de karar da milletindir. Çözüm cumhurbaşkanlığı sistemidir. Türkiye’nin rejim problemi yoktur. Türkiye rejimine, İstiklal Savaşı’nda sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan ederek karar vermiştir.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR



Burada bir hakkı teslim etmemiz lazım. Milletimizin önüne anayasa değişikliği tercihi getirebilmiş olmamızı paydaşlarından bir diğeri de MHP’dir. Bu vesileyle MHP genel başkanına ve milletvekillerine gösterdikleri bu vatanseverlik için, ‘önce ülkem ve milletim’ dedikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.



"ONLAR HAYIRCI BİZ HAYRCIYIZ"



Bu anayasa değişikliği maddeleri kafamıza nakşetmeliyiz. Kendimiz bilmeden milletimize anlatamayız. Milletimizin kafasındaki soruları cevaplayamayız. Muhalefet getirilen değişikliği karalamak için çalışıyor. Adeta yalan rüzgarı. Üfürüyorlar da üfürüyorlar. Bizim bu yalanlar karşısındaki en büyük gücümüz doğruları anlatmaktır. 2 ayımız var bu iki ayın her saniyesi değerli. Bu bir seçim değil. Ama bu bir halk oylaması bir anayasa değişikliği. Siyasi rakiplerimizin bunu bir seçime dönüştürme gayretleri olduğunu görüyoruz. Biz AK Parti olarak bu konulara yabancı değiliz. Geçmişte buna benzer gruplaşmaları ittifakları hep gördük. Niyetimiz hayr akıbet hayr. Hayırla hayrı karıştırıyor bunlar. Hayr… Biri de hayır. Onlar hayırcı bir hayrcıyız. Ses benzerliği var. Arapçam olmadığı için telaffuzumum eksik olabilir. Arada bir ı var. Birinde var birinde yok.