'Nisan 16'da bahar gelecek'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin istişare toplantısında konuşuyor. Yıldırım, referandum sürecine ilişkin açıklama yaptı ve 16 Nisan'da ülkeye bahar geleceğini söyledi.Milletimize yakışan yönetim sistemine geçmek için gün sayıyoruz. İktidarımızın 15. yılındayız alnımız ak.Rabbime hamdolsun ki milletimizle yolumuz istikametimiz hep aynı oldu, aynı olmaya devam edecek. Biliyorum ki bütün belediye başkanlarımız, milletvekillerimiz, bakanlarımız bütün Ak Parti kadroları ilk günden beri durmadan, yılmadan çalıştınız. Allah yolunuzu, yolumuzu açık eylesin. Önümüzde halk oylaması var. Tarih netleşti; 16 Nisan Pazar günü bir kez daha milletimiz sandığa gidecek. Daha güzel bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye, daha kalkınmış şehirler için sandığa gideceğiz.Ekmeğimizi, aşımızı, işimizi daha da büyütmek için hazır mısınız? Türkiye'yi dize getirmek isteyen alçaklara millet dersi vermek için var mısınız? Cumhurbaşkanımızın dün Anayasa değişikliğini onayladığını biliyorsunuz. Bugün itibarıyla artık takvim çalışmaya başladı. 16 Nisan'a kadar inşallah Türkiye'yi bir baştan bir başa dolaşacağız, bütün vatandaşlarımızla buluşacağız. Bütün evleri, kapıları çalacağız ve vatandaşımıza doğruyu anlatacağız. Daima doğruyu söyleyeceğiz. Kafaları karıştıranlara karşı milletimizin doğruları öğrenmesi için var gücümüzle gayret edeceğiz. İnşallah 16 Nisan'da Türkiye'ye yeni bir bahar gelecek. Şimdiden uğurlu, kademli olsun.Değerli kardeşlerim bu yolda bize çok önemli işler düşüyor. Bu halk oylamasından çıkacak sonuç Türkiye için çok önemli. Bu süreçte vatandaşımızın aklına bir şey takıldığında ilk bize ulaşacak. Kapılarımız vatandaşa 7/24 açık olacak. 7'den 70'e genç yaşlı, erkek, kadın bütün vatandaşlarımız bizde kendini bulacak. Bütün teşkilatlarımızında belediye personelimizinde bu hassasiyete dikkat etmesine büyük önem veriyoruz. Yapılan algı operasyonlarının bizi çekmek isteyeceği tuzaklara karşı dikkatli olmalıyız. Muhalefetin yalan söylemlerine karşılık hizmetlerle vatandaşımızın yanında olacağız. Türkiye'nin mamur edilmesi çabasında hep beraber olduk. Vatandaşlarımızla hizmetlerimizi paylaştık. Türkiye ile bir bütün olarak her şehirle aynı mesafedeyiz. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Belli zümrelerin, siyasi kadroların değil milletin emrine amadeyiz.Doğu ve Güneydoğu'da 23 ilimizi cazibe merkezi haline getiriyoruz. Çukur siyasetinden arta kalan enkazları kaldırdık, konut inşaatlarına başladık. Yolları, cadde, altyapısı, içme suyu ve kanalizasyonuyla modern şehirler haline getirmek için gerekli adımları attık. Yatırımcılar cazibe merkezine büyük bir ilgi gösteriyorlar. Daha müracaatlar başlamadan gelen proje miktarı 20 milyarı aştı. 120 bin vatandaşımıza iş, aş sağlayacak bu projeleri süratle değerlendirip kararımızı vereceğiz. Yörede teröre destek veren belediyeleri tek tek tespit edip, buralara kayyum atadık. Yeni belediye başkanları görevlendirdi. Milletten toplanan kaynakları terör örgütüne aktaran bu belediye başkanlarına aferin diyecek halimiz yoktu. Şimdi oradan toplanan bütün vergiler şantaj vergisi olarak teröre değil hizmete gidiyor. Şehit kanı ile sulanmış toprakları alçakların çiğnemesine izin vermeyeceğiz. Gençler artık yüzünü dağa değil geleceğe döndü.Türkiye'nin mağrur değilmesi çabasında hep beraber olduk. Bütün şehirler, ilçeler beldeler bizim için aynı değerdedir. Tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Vatandaşlarımız arasında ayrımcılık yapan kimse AK Parti siyasetinde kendine yer bulamaz. Bizim iktidarımızda Ankara bütün vatandaşlarımızın hizmetinde ve aynı yakınlıktadır. Şehirlerimizin inşası için belediyelere aktarılan kaynağı açıkladık. AK Parti iktidarında bu kaynak 4 milyardan 55 milyar liraya çıktı. Genel hizmetlerde 19 bin km yeni yol yaptık, 6 bin 100 km bölünmüş yolun üzerine. 29 tane yeni havaalanı açtık. AK Parti gelmiş geçmiş en sosyal devlet anlayışını gerçekleştiren iktidardır. Sosyal yardımları 3 milyardan 198 milyara ulaştırdık. Sadece TOKİ eliyle 755 bin konutu yaptık, teslim ettik. 881 hastane yapıp şifa dağıtan merkezler haline getirdik. 19 bin 763 okul inşa ettik. Sadece Van depreminde 1,5 yılda 18 bin konutu yapıp deprezedelere teslim ettik. Yıllar önce Varto depremi olmuştu, gençlik yıllarımda. O hasarlı binaların depremzedelerin ihtiyaçları görülememişti. AK Parti iktidarı daonların hepsini halletti. Kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verdik. Riskli alan uygulaması başlattık, 200 civarında riskli alan tespit edildi, çalışmalar başlatıldı.Anayasa değişikliğinin hangi süreçlerden geçtiğini biliyorsunuz. MHP Genel Başkanı bir konuşma yaptı... Bir çağrı yaptı. Ben 'Önce memleketim ve milletim' diyen MHP Genel Başkanı'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Bu çağrıyı herkese yaptı, ana muhalefet partisine de yaptı, bize de yaptı. Mevcut durumu anayasaya uyumlu hale getimek lazım diye hep söylüyoruz. Biz MHP ile bir araya geldik. Bu arada CHP'nin de kapısını çaldık. Bu değişiklik, bu gurur, bu güzel iş hepimizin olsun. Ancak beklediğimiz cevabı alamadık. Hatta 'Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıysanız bunu da anlayışla karşılıyoruz, siz de teklifinizi getirin biz de getirelim' dedik. Buna da maalesef cevap alamadık. Daha ne yapmalıydık, soruyorum. Efendim, 'Anayasa değişikliği kapalı kapılar ardında oldu' insaf be kardeşim... Bakın maalesef CHP memleket meselesini çözmek yerine toplumuAnayasa oylaması referandumda kabul edilirse Türkiye bölünür diyorlar hadi ordan Türkiye'yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Terör örgütünün gittiği yoldan giden Ana muhalefet partisi kendisine destek verenleri de ahatsız ediyor. millet birlik bereberlik kardelik, aydınlık türkiye diyor. CHP sanki iktidara değil, millete muhalefet ediyor. CHP aynı zamanda demokrasiyede muhalefet ediyor.Sürekli eleştiren bir muhalefet anlayışıyla karşı karşıyayız. Vatandaşa gitmekten dahi korkuyorlar. Cumhurbaşkanı onaylamayı bir kaç gün geciktirdi diye seviniyorlar. Niye korkuyorsun kardeşim. Vatandaşa itaat et rahat et. Bu millete geçmişte yüzde 7 bine varan fazi ödettiler. Bizim derdimiz memleket meselesi, onların derdi kafa karıştırmak. AK parti dimdik ayakta. AK Parti Türkiye'dir Türkiye Ak Partidir.