Başbakan 25 Şubat'ı işaret etti!

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Başbakan, Suriye sınırlarında devam eden Fırat Kalkanı Harekatı ile ilgili bilgi verdi ve El Bab'ın büyük bölümünün ele geçirildiğini belirtti.Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişiklik referandumu için AK Parti'nin kampanyaya 25 Şubat'ta Ankara Arena'da başlanacağını açıkladı."Ülkemiz 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüyor. Bu kutlu yürüyüşün en önemli adımlarını attığımız dönemden geçiyoruz. Türkiye'nin aydınlık geleceğini inşa ediyoruz. Milletin istikametinde millet için çalışıyoruz. 79 milyon insanımızın hissiyatına kulak veriyoruz. Ekonomimiz büyüyor, bölünmüş yollar, üniversiteler, adalet sarayları, havalimanları, metrolar, limanlar, şehir hastaneleri, eserler ardı ardına hizmete alınıyor.Türkiye muasır medeniyetler seviyesi hedefine ilerlerken mevcut anayasa milletimizin beklentilerini karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu anayasa 1983 model, yolda kalıyor. Hayırcılar 'Bir ittirirsek çalışır belki' diyor. Çalışmaz kardeşim, milleti boşuna yormayın. Türkiye'yi karış karış geziyoruz, her durakta şunu görüyoruz; milletin aklını yalanlarla bulandırmaya çalışanlar yine başarılı olamamış. Vatandaş ne istediğini de, ne yapacağını da biliyor.Biz ne zaman millete geldiysek, millet bize inandı, güvendi, evet dedi. Bir de hayırcılar var. Şimdi bunlar hayır kelimesinden sevimli iki şey üretirsek, milleti ikna ederiz zannediyorlar. Lafla peynir gemisi yürümez. Hele hayırcıların bindiği PKK, FETÖ gemisi hiç yürümez. PKK, FETÖ, DEAŞ, HDP hayır diyor. Bunlardan ses çıkmıyor, CHP 'Niye böyle konuşuyorsun' diyor. Terör örgütleri hep beraber koro halinde hayır propagandası yapıyorsa, bunun milletimiz, ülkemiz, vatandaşlarımız için bir işareti var. Vatandaş hangi tercihini yapacaksa, yapacak. Terör örgütleri hayır dediği yerde benim vatandaşlarım aynı safta olmayacaktır. Bu ülkede terör örgütlerinin gittiği yolda giden hiçbir vatandaşımızın olduğunu düşünmüyorum. Terör örgütüyle topyekun mücadelede milleti hep yanımızda gördük, belini kırdık. Bekliyorlar ki, AK Parti bir açıklama yapsın da bir açıklama yapalım. Büyüyen, gençleşen Meclis, bu anlayışı kabul etmeyecek. Tek bildikleri işi yapıyorlar 'Hayır, istemezük'.Bu gazi Meclis, dayatılan cumhurbaşkanı adayı seçilsin diye 1973'te abluka altına alındı. Parti genel başkanları, milletvekilleri ölümle, sürgünle tehdit edildi. 119 turda cumhurbaşkanını seçemedi, bahane edilerek 80 darbesi yapıldı. Biz Türkiye'de demokrasinin başını öne eğdirecek bir olay daha yaşansın istemiyoruz. Milletin gücünün esas olduğu anayasayı millete götürüyoruz.15 Temmuz'da sivil vatandaşlarımıza saldıran FETÖ ve avanesi hayır diyor. Polisimize, askerimize saldıran sivil vatandaşlarımızı öldüren bölücü PKK hayır diyor. Onların arkasına saklanan, sırtını onlara yaslayan bölücü HDP de hayır diyor. Ana muhalefet yöneticilerine ne demek lazım. Parlamento ortadan kalkıyormuş. CHP'nin resmi siyaseti AK Parti ne derse tam tersi şeklinde.Terörü ülke gündeminden çıkaracağız. Bununla ilgili adımlarımızı atıyoruz. Kendince güvende olduğunu zanneden bölücü terör örgütünün sözde sığınaklarını yerle bir ettik. Bölge insanını bölücü terör baskısından kurtardık. Vatandaş istiyor, devlet yapıyor. Vatandaş ne hizmet alıyorsa, aynı hizmeti alıyor. Bizim adalet anlayışımızın gereği budur. Terör örgütüne kaynak sağladığını tespit ettiğimiz belediyelerde yeni görevlendirmeler yaptık. Patlayıcı, canlı bomba eylemlerinin bulunduğu 126 girişim engellendi. Bölücü terör örgütü Türkiye topraklarından tam olarak temizleninceye kadar bu mücadele sürecek.Ulusal güvenliğimizi sağlamak için sınır ötesinde de Fırat Kalkanı harekatımız da devam ediyor. Bu mücadeleden sonra Bab da büyük ölçüde kontrol altına alındı. En başından beri bu gayretlerimiz boşa gitmedi, amacına ulaştı. Ancak tedbiri asla elden bırakmayacağız.Uluslararası taşeron bir örgüt olan bu katil güruhu FETÖ takibimizdedir. Kamuda incelemeler, arındırmalar dikkatle devam ediyor. FETÖ ile bağlantısı ortaya çıkan kim olursa olsun gereği yapılıyor. Araştırmalar sırasında yeniden değerlendirme imkanı da getirdik. FETÖ elebaşısının iadesi için çalışmalarımız devam ediyor. Türkiye'de yaşanmış bir katliamın birinci derece sorumlusu ABD'de bir çiftlikte keyif içinde yaşayamaz, bu kabul edilemez. Bu darbe girişiminin planlayıcısının, azmettiricisinin bu olduğunu ABD'ye ilettik, kanıtları teslim ettik. Yeni yönetimin bu konudaki adımlarını bekliyoruz. ABD yönetimi tarafından bu terörist başının iadesi konusunda somut adımlar atılacaktır.Reel sektörü faiz baskısı altında ezmeden, döviz kuru bakımından bazı adımlar attık. Dünya genelindeki ekonomik durgunluğun farkındayız. Mali disiplinden de asla taviz yok. Reel sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Geçen hafta bütün KOBİ'lere kredi verme kararı aldık. Böylecek küçük esnafın sıkıntılarını ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 600 bin civarında KOBİ'nin talebi olduğunu görüyoruz. EKK'da alınan kararlar uygulanıyor. Dün aldığımız bir kararla çiftçilerimizin 1 milyara yakın borçlarını 5 yıl süreyle yeniden yapılandırıyoruz.Birkaç hafta içinde döviz kurunda bir hareketlenme oldu, kıyamet koptu. Şimdi yüzde 7-8'lik bir iniş var. Felaket tellalları sus pus. Küresel dalgalanmalarla başlayan oynaklık geçicidir, etkileri sınırlı kalacaktır. 2017 baharından itibaren Türkiye her alanda şaha kalkmaya devam edecek. Yazla birlikte ekonomide de, demokraside de ülkemizin ayakbağlarından kurtulacağız.İstihdamı artırmaya yönelik TOBB'la birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasındaki bir mutabakatla istihdam seferberliği ilan ettik. İşkur marifetiyle kamu kuruluşlarında vatandaşlarımız işsizlerimize temin ediliyor, en az 9 ay süreyle çalışıyorlar. Yeni uygulamada özel sektörü de dahil ettik, sayıyı 200 binden 500 bine çıkardık. Hem kamuda hem özel sektörde işsizler çalışacak, parasını işsizlik fonundan biz ödeyeceğiz. TOBB Başkanlığı bünyesindeki 1,5 milyonu bulan üyelerin her biri en az 1 işçi çalıştırmaya karar verdi.Gündemimizde hiçbir zaman tek bir konu yok. Ekonomi, dış politika, güvenlik, turizm, ulaşım; hayatın her alanında durmadan yorulmadan kararlar alıyoruz. Kaydedilen bu ilerlemeleri kalıcı haline getirmek için, güvenli hale getirmek için anayasamızda bu değişikliği yaptık. 16 Nisan'daki halkoylaması çok önemli. Şüphesiz siyasi görüşümüzü evde bırakacağız. Milli duygularımızla hareket edeceğiz.AK Parti ana kademe yöneticileri, milletvekillerimiz, kadın-gençlik kollarımız, temsilcilerimiz bütün makamlarımız, bütün teşkilatımız iki ay içerisinde sahadayız. Önce 25 Şubat'ta Ankara Arena'da kampanyamızın başlangıcını gerçekleştireceğiz. Yalan ve iftiralarla hayırcı blok bu süreci sakatlamaya çalışıyor. 2 ay boyunca memleketin her yerini karış karış gezeceğiz.Seçim takvimi belli oldu, 16 Nisan Pazar günü sandığa gidiyoruz. 18 Şubat'ta listeler askıya çıkıyor. Seçmen listeleri güncellenecek.