Başbakan: Türkiye ABD kadar güvenli!

Başbakan Binali Yıldırım, Turizm Forumunun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan terörü olmadığı bir ülke olmadığını belirterek Amerika Birleşik Devletleri ne kadar güvenli ise Türkiye'nin de o kadar güvenli olduğunu vurguladı.Dünyada kendinden en çok söz ettiren şehir İstanbul geliyor. Bu mübarek şehir; insanlığın bir arada yaşamasının zenginliğini yaşatıyor. Benim size önerim: İstanbul'u gezin.Turizm dünyanın önemli endüstri dallarından biri. Dünya nüfusunun beşte biri: Başka bir ülkeye gidiyor.Bu gelişim ve değişime ayak uydurmak ve bunu geliştirmek zorundayız. Bizim anonim bir lafımız var: İltifat marifete sahiptir. Alıcısı olmayan mal zayidir.Turizm farklı coğrafyalar, kültürler arasındaki iletişimi arttırıyor, küresel barışa ve kardeşliğe çok büyük katkı sağlıyor.2002'de 13 milyon olan turist sayısı şu an 40 milyon. Her ülke gibi Türkiye de tarihle bugüne buluşturmak için çok çaba sarf ediyoruz.2002'de müze sayısı 198'di, bugün 220.2007 UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak tanındı. 2010'da İstanbul Kültür Başkenti seçildi.Ülkemizde ulaşımı kolaylaştırmak için büyük projeler yaptık. İstanbul 2015 yılında ev sahipliği yaptığı 148 kongre ile turizmde dünyanın önde gelen bir şehri haline geldi.İster Batı'ya gidin ister Doğu'ya Anadolu'dan geçeceksin. Havacılığın merkezi şu an Türkiye'ye kayıyor.Terörün olmadığı yer yok. Terörle korkutmak sadece teröristlerin işine yarar.Amerika ne kadar güvenliyse Türkiye'de o kadar güvenli.Enerji kaynaklarımızı tanka, topa değil insanlarımızın refahına, çocuklarımızın geleceğine ayırmalıyız.Türkiye 3 saat uçuşla 52 ulaşabilirsiniz.