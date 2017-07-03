Başbakan zam oranlarını açıkladı!
Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, 192 bin kamu işçisine toplu sözleşme sonrası anlaşılan zam oranlarını açıkladı. Buna göre 2017'de ilk 6 ayda yüzde 7,5 ikinci 6 ayda yüzde 5 zam yapılacak.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;
İşçilere yapılacak zam oranının 2017'de ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır.
2018 yılında ise zam oranı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3.5 olacak.
Söz konusu zam oranlarına ayrıca enflasyon farkı da ilave edilecek.
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