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Başbakan zam oranlarını açıkladı!

Başbakan zam oranlarını açıkladı!.15285
  • Giriş : 03.07.2017 / 11:41:00
  • Güncelleme : 03.07.2017 / 11:41:50

Başbakan Binali Yıldırım, kamu çalışanlarını yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı.

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Başbakan Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, 192 bin kamu işçisine toplu sözleşme sonrası anlaşılan zam oranlarını açıkladı. Buna göre 2017'de ilk 6 ayda yüzde 7,5 ikinci 6 ayda yüzde 5 zam yapılacak.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

İşçilere yapılacak zam oranının 2017'de ilk 6 ayda yüzde 7,5, ikinci 6 ayda yüzde 5 şeklinde mutabakata varılmıştır.

2018 yılında ise zam oranı ilk ve ikinci altı ay için yüzde 3.5 olacak.

Söz konusu zam oranlarına ayrıca enflasyon farkı da ilave edilecek.

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