Başbakan'dan TEOG açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, Şanlıurfa'da 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış töreninde konuştu. Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldırılmasını istediği TEOG ile ilgili açıklama yaptı.Yıldırım burada yaptığı konuşmada, kaldırılması gündemde olan TEOG’la ilgili açıklamalarda bulundu.İşte Yıldırım’ın açıklamasından satır başları:Bir yıldır MEB çalıştı. 200 bin veliyle görüştü, uzmanlar aylarca çalıştı. Arkasından müfredat son şeklini aldı. Müfredat hayatın ihtiyaçlarına cevap veren, hayatta karşılığı olan bilgilerle yeniden oluşturuldu. Bu müfredat uluslararası eğitim standartları esas alınarak yapıldı.Bazıları çıkmış diyor ki müfredatı niye değiştiriyorsunuz? Gayet tabi ki değiştireceğiz. Toplumun ihtiyaçları hayatın, ekonominin ihtiyaçları, siz gençlerin ihtiyaçları talepleri değişim gerektiriyor da onun için değiştiriyoruz.Ama ana muhalefet her şeye karşı. Bir fikri yok. 2017 - 2018 öğretim yılında 1 - 5 ve 9'ncu sınıftaki öğrenciler bu yeniden yazılmış gözden geçirilmiş müfredatla işe başlayacaksınız.Yeni müfredatın kapağını açıp, şu da yokmuş bu da yokmuş gibi dedikodu edenlere itibar etmeyin. Bizi bir ve beraber yapan hep birlikte Türkiye kılan değerlerimizin ne olduğunu biliyoruz. Bunlar da okullarımızda öğretilmeye devam edecek.Bugünlerde TEOG konuşuluyor? TEOG kalsın mı, kalksın mı? İşte bu. Şimdi sevgili vatandaşlarım, TEOG yani temel öğretimden ortaöğretime geçiş açılımı bu. Yani siz 8 sene okudunuz, 9'ncu sene hangi okula gideceksiniz? Spor lisesine mi, sanat lisesine mi, fen lisesine mi, anadolu lisesine mi, yoksa normal liseye mi, imam hatip lisesine mi? Nereye gideceğinize karar vereceksiniz. İşte TEOG denen şey buna yardımcı olacak. Aslında TEOG bir giriş sınavı değil. Sizin okulda girdiğiniz imkanlardan her sömestr bir tanesini MEB Türkiye'nin her tarafında merkezi olarak yapıyor. Böylece okullardaki notların yanı sıra merkezi sınavdan alınan notlar da dikkate alınarak sizin ortaokuldan sonra en uygun, en iyi istediğiniz liseye gitmenizin hazırlığını yapıyor. TEOG bu.Ama zaman içerisinde ne oldu? bu TEOG bir yarışa döndü, üniversite imtihanı gibi oldu. Sizin stresinizi artırdı. Ortaokuldan sonra ne yapacağız diye, uykularınızı kaçırdı değil mi? Biz sizin uykularınızın kaçmasına razı olur muyuz? Sizi stresten kurtaracak, rahat rahat istediğiniz okula gidecek şekilde gereken çalışmaları yapacağız. 8'nci sınıfı bitirdiğinizde hangi tarafa ilginiz varsa, 'ben spor okuluna gitmek istiyordum' buyur git. 'Ben edebiyatçı olacağım, masal yazacağım' Sen de sosyal bilimlere git.Mesele bu. Bir sistem değişikliği diye bir şey yok. Bunlara itibar etmeyin.TRT