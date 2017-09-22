Topbaş istifa mı etti? Başbakan açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş'ın istifa ettiği haberlerine de yanıt verdi.
Başbakan Binali Yıldırım Türk İş ile görüşmesinin ardından gazetecilerin konu hakkındaki sorusuna, “Bu konuda bugün içinde Kadir Bey bir açıklama yapacak” cevabını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.
İmar değişiklikleri AK Partili meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı.
Bu gelişme sonrasında Kadir Topbaş'ın istifa ettiği iddia edilmişti.
"Sayın başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte genel olarak çalışma hayatı ile ilgili görüştük. DESK ve İş Adamları Sanayicilerimiz katıldı. Kısacası çalışma hayatımızın ve iş camiamızın yüzde 80'inin temsil edildiği büyük bir sivil toplum teşkilatı ile bir arada olduk. Türk-İş'e gelip taşeron konusu konuşmamak olmaz. Hükümet olarak uzun süreden beri ilgili bakanlıklarımız çalışma yürütüyorlar. Muhakkak bu meseleyi gündemden çıkaracağız ve çalışanlarımızı kamuda taşeron olarak çalışanların statülerini bir kalıcı esasa bağlayacağız. Çalışmalar çeşitli alternatifler bağlanarak tamamlanmak üzere. Buradaki son tarihimiz bu yıl çıkmadan bu işe noktayı koymak. Önümüzdeki haftalarda Bakanlar Kurulu'na gelecek."
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