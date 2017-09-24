Başbakan: Karar yok hükmündedir!
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Mamak Kongresi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, Kuzey Irak'ta yapılacak bağımsızlık referandumunun gayrimeşru ve yok hükmünde olduğunu belirtti.
Başbakan Yıldırım, ''Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur, yok hükmündedir. Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma tek başına karar veren halkıyla danışmadan BM'nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır'' dedi.
Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Dün TBMM'de önemli bir karar aldık. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin kör inadı sonrası Cumhurbaşkanımızın riayasetinde MGK Bakanlar Kurulu toplantısını yaptık aldığımız kararları milletimizle paylaştık. Dün gece Meclisimizde MHP, CHP gruplarının desteğiyle de tezkereyi yurtdışına asker gönderme kabul etme tezkeresini de kabul ettik. Böylece Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümetimize Meclisimiz 1 yıl daha yetki verdi. Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafya çok önemli bir süreçten geçiyor. Siyasi çalkantılarla bölgemiz karşı karşıya. Terör örgütleri kan şiddet insanlık dışı eylemlerde oluşan bu çatlakları dolduruyor. Yakın tarihte cetvelle çizilen sınırlar bugün asayişten istikrardan buradalarda bahsetmek zor. Müttefik bazı ülkelerin geçici siyasal çözümler ve kısa vadeli çıkarları adına iş tuttukları destekledikleri terör örgütleri Türkiye'nin milli güvenliği için bir tehdit oluşturuyor.
Türkiye'nin güney hudutlarında herhangi bir şekilde yeni oluşumlar asla ve asla Türkiye tarafından hoş görülemez. Kuzey Irak'ta yarın gerçekleştirilecek referandum gayrimeşrudur yok hükmündedir. Bu referandum sonrası yaşanacak muhtemel gelişmelerden bu referanduma tek başına karar veren halkıyla danışmadan BM'nin de karşı olmasına rağmen bu referandumda inat eden Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi birinci derecede sorumlu olacaktır.''
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