Başbakan'dan TEOG açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, 18 Mart Üniversitesi açılışında yaptığı açıklamada eğitim sistemine ilişkin konuştu. Başbakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra kalkan TEOG ile ilgili konuştu.Başbakan Binali Yıldırım 18 Mart Üniversitesi açılışında konuştu:"Tüm komşu ülkelerin itirazına rağmen bu referandumu yapan yöneticilerin halkı düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemeden çekinmediler. Asıl sorun şimdiden sonra başlıyor.""Bugün İslam düşmanlığının Avrupa'da ne kadar rağbet gördüğünü hep beraber gördük. Biz AB'den şunu bekliyoruz, gelecek vizyonunuzu belirleyin artık. Türkiye size mecbur değil. Biz ilişkimizi geliştirmekten yanayız."Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin akademik yıl açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım, TEOG konusunda açıklama yaptı. Yıldırım, “TEOG’un veliler üzerinde oluşturduğu bir gerilim var. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5, 7 ve 8’inci sınıfta bu bir veri. Ayrıca derslerdeki öğrencinin ilgisi kabiliyeti matematik mi spor mu sanat mı buralar izleniyor, tespit ediliyor. Buna belirli bir oranda katkı yapan 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavıın soruları soru bankasından geliyor. Her okul kendi sınavını yapmıyor. Şişirme olmasın diye” dedi.Başbakan Yıldırım ayrıca, öğrencilerin mezuniyet puanına göre öğrencinin istediği yere yerleştiğini, yeni sınavda soruların test değil, klasik yani açık uçlu sorular olacağını söyledi.Başbakan Binali Yırdırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:Milli, dini duygularımızı istismar eden, kökleri dışarıda olan bir terör örgütü ile bu ülke yüzleşti. Üniversiteyi, yargı camiasını, kolluğu içeriden kuşatarak alçak bir girişim içerisinde bulundular. O gün milliyetçi, vatansever, bayrağını seven bütün unsurları, askeri, polisi, savcısı, hakimi, medya mensubu, meydanlara inen her biri bir kahraman olan aziz milletin evlatları ile bu alçaklara gereken cevabı o gece verdik.Bu işin arkasında olanlar şaşkına döndü, nasıl bir tepki vereceğine uzun süre karar veremediler. Yıllardır yatırım yaptıkları bu alçaklar ordusu sonuç alacaktı ama olmadı. Hesap edemedikleri şey aziz Türk milletinin karakteriydi.Bu millet "Çanakkale geçilmez" derken de 15 Temmuz'da "Bu bayrak inmez, bu ezan dinmez" derken de aynı ruhu sergiledi. Çanakkale medeniyetler tarihi bakımından da önemli bir yerdir. Troia çok önemli bir varlığımız. Önümüzdeki yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Uluslararası Troia Yılı ilan etmiştir. Tarihi yarımadaya bakın. O büyük zaferi bizlere miras bırakan ecdadımızın şanına yakışır bir hale getirmek boynumuzun borcuydu ve bunu da yaptık. Çanakkale geçilmez denmiş ama o düşmada geçilmezdi, dost için denmedi. Çanakkale millet için geçilen bir yerdir.Millet her taraftan Çanakkale'ye gelmelidir. Bizim için siyaset millete hizmet. Millete hizmet etmeyen bir siyaset olmaz olsun. Böyle bir siyaset bize lazım değil.1 Kasım'dan itibaren Çanakkale'den İstanbul'a uçuşlar başlıyor, Ankara'ya zaten var. Bugün gelirken de güzel bir terminal olmuş. Onun da kurdelesini kestik. Çanakkale 1915 köprüsünün temelini attık. 2023'e gelmeden Çanakkale Köprüsü'nü yollarıyla birlikte açmış olacağız. Artık Çanakkale, gece, gündüz, kar, kış ve poyrazda geçilebilecek.Türkiye 3 terör örgütü ile aynı anda mücadele eden tek ülke. Ben rektörümüzü tebrik ediyorum. Burası onların üslendiği önemli merkezlerdendi. Burada bu mikrop temizlenme noktasına gelmiş. Üniversiteler bir ülkenin gelişmesi için vazgeçilmez kurumlardır. Büyük düşünme, detaylara takılmama, geniş vizyon içerisinde öğrenme, üniversitenin vermesi gereken en önemli şey budur.Kuzey ırak'ta bir referandum oldu. Oradaki Kürtlerin daha iyi şartlarda yaşayacağı garantisini kim veriyor. Tüm komşu ülkelerin itirazına rağmen bu referandumu yapan yöneticilerin halkı düşündüğünü mü zannediyorsunuz? Kendi iktidarlarının devamı için milyonlarca insanı maceraya sürüklemeden çekinmediler. Asıl sorun şimdiden sonra başlıyor. Düşünün orada yapay bir devlet. Bütün komşu ülkeler kapalı nerede nefes alacaklar?Bizim Kürt kardeşlerimizle hiçbir problemimiz yok. Her mezhepten kardeşimizle biriz beraberiz. Irak'ta, Suriye'de yaşayan Kürt, Türkmen, Araplar da bizim komşumuz ancak bir ayrılık ateşini yakanlar, bölgedeki sorunların çözümü için değil, daha da büyümesi için en önemli yanlışı yapanlardır. Bizim derdimiz bununla.Bugün yine şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza şifa diliyorum. Son 2 yıldır mücadele sonucu terör örgütü belini doğrultamaz hale gelmiştir. 2 yıl önce, 1 yılda dağa götürdükleri genç sayısı 3 binin üzerindeydi, şu anda bu sayı onun altında. Gençler çıkmaz yolu da geleceği de gördüler. Geçen yıllarda başlatılan hendek siyaseti sonucu büyük bir tahribat oldu. Değerli gençler, ayrılıkçı söylemlere asla itibar etmeyin. Bölücü, din, mezhep istismarcısı olsun, kim olursa olsun.Bugün İslam düşmanlığının Avrupa'da ne kadar rağbet gördüğünü hep beraber gördük. Hollanda denedi kaybetti. Almanya denedi kaybetti. Biz AB'den şunu bekliyoruz, gelecek vizyonunuzu belirleyin artık, nereye gitmek istiyorsunuz, kiminle gitmek istiyorsunuz. En çok sizin buna ihtiyacınız var. Türkiye'yi sisteme dahil etmenin en çok Avrupa'ya ihtiyacı var. Türkiye size mecbur değil. Biz ilişkimizi geliştirmekten yanayız.Türkiye zor bir bölge, coğrafya kaderdir, kaderimizi değiştiremeyiz, sanayide, savunmada, eğitimde, sanatta hayatın bütün alanlarında kendi kendimize yeterli hale geleceğiz, Güçlü kalmanın yolu budur. Bugün bazı şeylere ihtiyacımız oluyor örtülü ambargo uygulanıyor. 1974'te açık ambargo vardı, şimdi örtülü. Bu bir mesajdır; Hiçbir şeye muhtaç olmayacaksın.Bugün mezun olanların sayısı ile üniversitelerimizin kontenjan miktarı aynı. Üniversiteye girişin sınav stresinin azaltılması lazım. Çünkü ihtiyaç yok. Mezun olan sayısı da aynı, üniversitelerin sunduğu kontenjan da aynı. Sorun nerede? Herkes 18 Mart'a gitmek isterse o zaman sorun başlıyor. Onun da yolu, 1 sınava kaderi bağlamak yerine, bütün kademelerde öğrencinin kabiliyetine, başarısına göre hazırlanması. Bunu şimdi TEOG'da yapıyoruz. TEOG neden değişiyor? TEOG'un ne olduğunu bilmeden konuşuyor, koca koca unvanları var. TEOG 8. sınıfın ilk ve ikinci sömestrdeki sınavın sorumlu tutulmasıdır. Öğrencinin kaderini bir sınava bağlamayalım. Ortaokuldaki öğrencinin liseye hazırlanması lazım. Nereye gidecekse ikinci dört yılda şekillenmesi lazım. Yeni uygulama bunu getiriyor. Sınav kalkıyor. Her yılın yıl sonu başarı ortalaması alınıyor. 5-6-7-8. sınıf. Ayrıca derslerdeki ilgisi ne tarafa gidiyor? Buralar izleniyor, buna belirli bir oranda da katkı yapan yine 8. sınıfta sınav yapılıyor. O sınavın soruları da soru bankasından geliyor. Burada elde edilen sonuç 4 yılın sonucu ile birleştiriliyor bir mezuniyet puanı ortaya çıkıyor, sonuca göre öğrenci yerleştiriliyor. Sınav test olmayacak, açık uçlu soru sorulacak