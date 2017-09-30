Başbakan: Operasyon yapamazlae
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'nde yaptığı açıklamasında Kuzey Irak'taki gelişmelere değindi. Başbakan, bölgede Türkiye'nin izni olmadan operasyon yapılamayacağını belirtti.
Kocaeli'de AK Parti ilçe kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım,"Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, HASAN Gemici spor Salonu'nda Ak Parti İzmit 4. Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Geçtiğimiz 15 yılda AK parti'nin milletle beraber diriliş ve yükseliş destanını anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı, cumhurbaşkanımızı daha yolun başında yasaklı hale getirmediler mi?
Ama millet bunlara gereken dersi verdi. Bu teşkilat 15 yılda, 12 seçimde yüzünün akıyla çıktı.
Yasaklamaya çalıştılar, olmadı. Partiyi kapatmaya çalıştılar, olmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemeye çalıştılar, olmadı.
PENSİLVANYA'DAKİ ELEBEŞI BİLE KURTARAMAZ
Bu defa 15 Temmuz'da Pensilvanya'dan yönetilen küresel terör örgütünü devreye sokmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, Hükümetiyle, milletiyle dersini verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece liderinin etrafında 80 milyon tek ses oldu.
FETÖ'cüler mahkemelerde tiyatro oynuyorlar. Sanki bu darbeyi başkaları yapmış gibi ret ve inkar anlayışı ile alay eder gibi bir tutum içindeler.
Mahkemelerde alay etmenin onlara hiçbir faydası yok. Onları ağababası, Pensilvanya'daki elebaşı da kurtaramaz. Bu hainler tamamen yok oluncaya kadar, FETÖ'süyle, PKK'sıyla, DEAŞ'ıyla mücadelemiz sürecek.
"BÖLGEDE TÜRKİYE'YE RAĞMEN OPERASYON YAPILAMAZ"
Kuzey Irak'ta bazı gelişmeler var. Burada bir referandum oldu. Bir inatla, siyasi ikbal adına ateşle oynayan IKBY, bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur. Bizim Kürt kardeşlerimizle, Arap kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. Bunların geleceğini karartan, ihtirasları uğruna bu bölgede yaşayan insanları maceraya sürükleyen siyasetçilerle işimiz var. Türkiye'nin güney sınırlarında bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin bir milli güvenlik meselesidir. Bölgeye yönelik bütün ilişkilerimiz bundan sonra Irak merkezi yönetimiyle yürütülecektir.
Irak, İran ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için çalışıyoruz. Bu bölgede Türkiye'ye rağmen bir operasyon yapmak mümkün değildir. Nasıl Fırat Kalkanı'nda gereken cevabı verdiyse şartlar ve zemin oluştuğunda aynı cevabı verecektir.
TRT
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