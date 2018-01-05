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Başbakan: Duruşu ile ortaya koydu!

Başbakan: Duruşu ile ortaya koydu!.10097
  • Giriş : 05.01.2018 / 12:05:00
  • Güncelleme : 05.01.2018 / 12:08:30

Başbakan Binali Yıldırım, Akif İnan üzerinden Mecsid-i Aksa'ya değindi.

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Sepet Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Mehmet Akif Vakfı binası açılışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Başbakan, Akif hoacanın Memur-Sen'inin eski Türkiye'nin karanlık dönemlerinde nasıl güçle ayakta durduğunu anlattı.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Sadece sivil toplum alanında başarılara imza atmakla kalmamıştır. Türkiye'nin düşünce ve sanat hayatının en önemli 7 yıldızından biridir. Akif İnan geniş coğrafyamızda barışa ve huzura hasret, özellikle de çok sevdiği Mescid-i Aksa'ya hasret içinde gözlerini hayata kapadı. O Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir diyen Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs'ün asla yalnız olmadığını tüm dünyaya duruşu ile ortaya koydu.

Kültür ve sanat konusunda son 15 yılda önemli yatırımlar yaptık. Bu topraklardan yeni Akif İnanların, yeni Necip Fazılların, yeni Cemil Meriçlerin çıkması en büyük ümidimizdir.

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