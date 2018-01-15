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Başbakan'dan ABD'ye tepki!

Başbakan'dan ABD'ye tepki!.10097
  • Giriş : 15.01.2018 / 17:11:00
  • Güncelleme : 15.01.2018 / 17:12:07

Başbakan Binali Yıldırım, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye politikasını eleştirdi.

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Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye Esnaf Buluşması'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, Amerika Birleşik Devletleri'nin YPG ile ilgili açıklamasını eleştirdi.

Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım,"2017 yılı kolay bir yıl olmadı. Felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar"dedi. ABD'nin skandal YPG açıklamasına sert tepki gösteren Yıldırım, "Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, TESK hizmet binasında düzenlenen "Türkiye Esnaf Buluşması" nda konuşuyor. "2017 için felaket senaryoları üretenler avuçlarını yaladılar" diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle: Türkiye 2017'de küresel ve ülke şartlarına rağmen bir şansa imza attı. 2017'nin başında kara kara düşünüyorduk. Umutsuzluk vardı. Ama üçüncü çeyrekte yüzde 11.2 büyüdük. Bunu tesadüf mü sanıyorsunuz. Alınan önlemlerin sonucudur.

ABD'NİN SKANDAL YPG AÇIKLAMASINA TEPKİ

Terör örgütlerine, bölgede emperyalist emelleri  olan ülkeler aleni destek veriyorlar. Kime karşı? Türkiye'ye karşı. Amaç  Türkiye'nin istikrarı, büyümesi geciktirilsin, Türkiye'nin bölgedeki sorunları  çözmede ortaya koyduğu kabiliyet ortadan kaldırılsın. ABD terör örgütlerine destek veriyor.  Bölgede hiçbir oluşuma izin vermeyiz.  ABD yanlıştan vazgeçmelidir. Bunun anlamı terör örgütünün arkasından nişan alıp Türkiye'ye düşmanlık etmektir.

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