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Başbakan'dan açıklama var!

Başbakan'dan açıklama var!.10097
  • Giriş : 19.01.2018 / 11:48:00

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da katıldığı törende konuşuyor.

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Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da katıldığı törende gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

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