Başbakan'dan açıklama var!
Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da katıldığı törende gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
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Çavuşoğlu: ABD verdiği sözleri tutmadı
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Meclis'e Bedelli askerlik başvurusu
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