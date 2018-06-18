Başbakan'dan açıklama var!
Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Bağcılar'da vatandaşlara sesleniyor.
Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
"Bugün vaat verenlere bakıyorum bunlar bu memlekete taş üstüne taş koymamıştır. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Dünyada son 10 yılda 10 tane büyük proje yapıldı. 10 büyük projenin 6'sını Türkiye yaptı."
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