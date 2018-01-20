Facebook Twitter Rss

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları.14537
  • Giriş : 20.01.2018 / 20:03:00

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamayı yaptı:

"Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin, bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan, Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun."

Bir açıklama da İran'dan geldi: Etkilenebilir

Fenerbahçe yeni yıla 3 puanla girdi: 2-1

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan: Karadan da girilecek

Başbakan: Karadan da girilecek

Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.

 

Külünk: Erdoğan'a gazilik ünvanı verilsin

Külünk: Erdoğan'a gazilik ünvanı verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Tuncay Özkan, TSK'nın her an başlatabileceği Afrin operasyonuna karşı çıktı.

 

HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP'li Baydemir gözaltına alındı

HDP'li Osman Baydemir, Genel Merkez çıkışında gözaltına alındı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'a ziyaret gerçekleştirecek.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya