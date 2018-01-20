Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları
Başbakan Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamayı yaptı:
"Şu an itibarıyla kahraman Silahlı Kuvvetlerimiz bir süreden beri milletimizin, bölgedeki vatandaşlarımızın başını ağrıtan, Afrin'de yaşayan Arap, Kürt, Türkmenlere zulmeden PKK/PYD/YPG ve DEAŞ unsurlarını, teröristlerini yok etmek için havadan harekata başlamıştır. Allah Mehmetçiğin, kahraman askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun."
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