Başbakan'dan Afrin mesajı!
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama geldi ve şu ana kadar bir asker kaybımız olmadığını belirtti.
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Erdoğan açıkladı: 1 şehidimiz var
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında konuştu.
Bakan Soylu: Evlatlarımızın kılıcı keskin olsun
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Bahçeli: Gerekirse biz de gideriz
MHP lideri Bahçeli, "İnancım odur ki Afrin, darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur."
Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi
Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.