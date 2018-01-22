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Başbakan'dan Afrin mesajı!

Başbakan'dan Afrin mesajı!.10097
  • Giriş : 22.01.2018 / 15:36:00

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen operasyon hakkında konuştu.

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Büyüyen Beşik

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklama geldi ve şu ana kadar bir asker kaybımız olmadığını belirtti.

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