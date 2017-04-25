Başbakan'dan AKPM'ye flaş tepki!
Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin aldığı siyasi denetim kararına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu.
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin, bugün yaptığı oylamada Türkiye'yi siyasi denetim altına almaya karar vermesine ilişkin konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Gereken adımlara karar vereceğiz" dedi.
Sincar ve Karaçok'ta terör örgütüne yönelik operasyonu da değerlendiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı;
"AKPM'de oy kullananların tamamı PKK'nın terör örgütü olmaktan çıkarılması için propaganda yapan kimseler. Bu karar şunu gösteriyor. Son zamanlarda Avrupa'da İslamofobi, Türkiye karşıtlığı gibi politikaların AKPM'ye yansımasıdır. Uluslararası kuruluşlar Avrupa'da yükselen ırkçılığın etkisinde kalarak böyle kararlar alıyorlar. Bölgesel ve küresel barış için faydalı kararlar değil. Açıkçası Türkiye olarak bu kararı tamamen siyasi karar olarak görüyoruz."
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