Başbakan'dan asgari ücret müjdesi!

Giriş : 29.12.2016 / 19:27:00

29.12.2016 / 19:27:00 Güncelleme : 29.12.2016 / 19:43:13

Başbakan Binali Yıldırım, asgari ücretli çalışanlar için yapılan zam konusunda bir müjde daha verdi.