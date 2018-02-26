Başbakan'dan ATAK helikopteri açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım'dan ATAK helikopteri ile ile ilgili açıklama geldi. Başbakan, helikopterin düşürüldüğünü yönelik herhangi bir delil ve belirti olmadığını belirtti.
Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
Belarus'a ilk resmi ziyaretimiz olacak. Belarus ardından Almanya'yı ziyaret edeceğiz. Almanya ile ilişkilerimiz köklüdür. Yaşanan kriz sona erdi. Almanya'nın bölücü terör örgütüne yönelik kararlı tutumu müspet bir gelişmedir. Aşırı milliyetçilik akımlarına da tedbir alınması görüşeceğimiz konular arasında yer alıyor. Türkiye'nin Suriye alanından kaynaklanan güvenlik sorunlarını da Münih'teki konferansta ele alacağız.
SORU-CEVAP:
SURİYE'DE DÜŞEN ATAK HELİKOPTERİ
Afrin'de kırıma uğrayan ATAK helikopteri ile ilgili Başbakan Yıldırım, "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil, belirti yok. Fakat bütün ihtimalleri gözardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde. Bu çalışma halihazırda devam ediyor, henüz tamamlanmış değil." dedi.
ÇİPRAS İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ
Çipras'a gerginliklerden uzak kalınmasının iki ülke ilişkileri açısından daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Son günlerde Kardak kayalıklarıyla başlayan bu gerilimde bazı ihlaller olmuş ve buna karşılık verilmiştir. Bundan sonrasının daha sakin, karşılıklı anlayış içerisinde ve sürekli iletişim hattının açık olmasıyla, siyasi ve diplomatik alanda çözülmesi yönünde bir mutabakata vardık.
Ege Denizi Yunanistan'la aramızda dostluk denizi olmalıdır. Ege'de zaman zaman baş gösteren gerilimler yeni değil. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Bunları kendilerine açıkladık. Bir ihlal varsa karşı taraflı olur. Dolayısıyla karşılıklı dikkatli olmak gerekiyor.
YUNANİSTAN'LA YAŞANAN GERGİNLİK
Zannediyorum mayıs ayında bir NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı olacak. Bu çerçevede iki ülkenin Genelkurmay Başkanları da bir araya gelip sahadaki bu yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaktır."
AK PARTİ-MHP MİLLİ MUTABAKAT KOMİSYONU
Bu konuda her iki partinin görevlendirilen heyeti çalışmalarını tamamladı. Parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyuyla paylaşılmış olacak.
TGRT
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