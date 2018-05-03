Başbakan'dan Bahçeli'nin sözlerine yanıt
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin FETÖ seçmeni ile ilgili sözlerine Başbakan Binali Yıldırım'dan değerlendirme geldi. Başbakan 'Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz' ifadesini kullandı.
Yıldırım, "Bahçeli'nin sözlerini değerlendirmem doğru olmaz" açıklaması yaptı.
BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?
Bahçeli, bu sabah yaptığı açıklamada, "Bu 100 bin kişinin içerisinde eğer FETÖ, PKK desteğiyle veya buna benzer imkanlarla bir aday taraması yapılacaksa, o zaman FETÖ'nün seçmendeki siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı hakkında bir kanaat oluşabilir" ifadelerini kullanmıştı.
NTV
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