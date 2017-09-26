Başbakan'dan Barzani'ye çağrı!
Başbakan Binali Yıldırım, IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumunu eleştirdi ve savaşa falan girilmediğini, operasyonun Afrin odaklı olduğu belirlendi.
Çankaya Köşkü’nde gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulunan Yıldırım, özetle şunları kaydetti:
¥ Barzani’ye referandum konusunda gaz verenler var. İsrail bölgedeki konumunu güçlendirmek için bunu yapıyor. Ama unutmasın ki sırtını sıvazlayanlar, gaz verenler, işler yolunda gitmezse hiç tanımazlar. Geleceği, çalacağı kapı burasıdır çünkü coğrafya böyle diyor.
¥ (IKBY’den Türkiye’ye petrol sevkiyatı duracak. Bundan nasıl etkileneceğiz?) Mesele memleket meselesi olunca bunların hesabı olmaz. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü içerisinde bunların esamisi olmaz. 300-500 milyon dolar oradan gelecekmiş, varsın gelmesin. Kaldı ki Merkezî Hükûmet bu işin teminatını verir, petrol nakliyle ilgili bizden talepte bulunursa ve bununla ilgili şartları yerine getirirse bu iş yine devam eder.
¥ (Acaba Barzani konusunda Türkiye iyi ilişkiler kurarak hata yapmış mıdır?) “Türkiye hata yapmadı. Türkiye, Irak anayasasındaki esaslar dahilinde bir muamele yaptı. Bunları tenkit etmek günlük siyasetin işidir. Biz bu insanlara geçmişte pasaport da verdik, ülke vatandaşı da yaptık. Yeter ki bölgede sükunet olsun, barış olsun, terörle mücadeleye katkı sağlasın. Bunu yapmanın neresi yanlış? Düşmanlıkla hiçbir şeyi halledemezsiniz. Ama yanlışta ısrar eden varsa ona da hak ettiği cevabı verecek bir ülkeyiz. Artık anayasada hak ettiği, tanımlanan muameleyi de göremeyecek. Bizim muhatabımız daha fazla Bağdat olacak, Irak’ın Merkezî Hükûmeti olacak.
¥ FETÖ iltisaklı memuriyetten atılmalar için kurulan itiraz komisyonuna 101 bin civarında itiraz oldu. Komisyon, kasım ayından itibaren dosyaları değerlendirecek.
¥ Almanya’daki seçimlerin ardından Merkel’e yazılı bir tebrik mesajı gönderdim. Artık seçim havası bitti, geçim havası başladı. Türkiye ile gündem yapmak, Türkiye hakkında büyük büyük laflar etmenin faydası olmadığı gibi zararı da oldu. Hollanda da bunu yaptı oy kaybetti, Almanya da bunu yaptı oy kaybetti. Kim kazandı, ırkçılar kazandı.
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