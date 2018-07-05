Başbakan'dan bedelli askerlik açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran seçimleri öncesinde sözünü verdiği bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı ve hükümetin bu konuda çalışma yaptığını belirtti.
Yıldırım, bedelli askerliğe ilişkin olarak "Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak" ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım, "Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka" diye konuştu.
Yıldırım, "Getirilecek çözüm daha kapsamlı, yapısal bir çözüm. Kalıcı olması lazım. O zaten başladı. Özellikle geçtiğimiz yıllarda başladı ve 15 Temmuz'dan sonra da hızlandı. O bakımdan güvenlik zafiyeti, savunma zafiyeti söz konusu değil" dedi.
TRT
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