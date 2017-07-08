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Başbakan: Yerlilik oranı %60!

Başbakan: Yerlilik oranı %60!.15285
  • Giriş : 08.07.2017 / 12:44:00
  • Güncelleme : 08.07.2017 / 12:45:38

Başbakan Binali Yıldırım, ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu.

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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul'da gemi indirme töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Başbakan, savunma sanayisinde atılan adımlar ve katedilen yol ile ilgili konuştu ve yerlilik payının yükseltildiğini belirtti.

Başbakan Yıldırım, 'Savunma sanayisinde son 15 yılda çok büyük ilerlemeler kaydettik. Yüzde 24'lerden, yerlilik payını yüzde 60'ın üzerine çıkardık. Hedef daha büyük. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bunu gerçekleştirmeye kapasitemiz de var, kabiliyetimiz de var, imkanımız da var. En büyük dayanağımız milletimizdir.' dedi.

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